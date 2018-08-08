迎旺季 勤誠7月營收5.59億元創歷史次高 股價完成填息

勤誠 (8210) 公告 7 月業績，單月合併營收達 5.59 億元，月增 4.14%，年增率達 35.46%，並創下歷史次高紀錄。累計前 7 月營收 34.46 億元，年增 16.34%。勤誠指出，下半年進入傳統旺季，美國市場訂單回升、中國市場需求仍強勁，旺季效應可期，除了業績可望持續走高之外，毛利率也有機會因產品組合改善，而出現回升的走勢。



趨勢上，資料中心需求，全球伺服器出貨持續走高，根據 DIGITIME Research 統計及預測，第二季全球伺服器出貨量 380 萬台，季增 8.6%，預估第三季出貨量將季增 16.3%，即伺服器出 貨量在第三季將超過 440 萬台，主要成長動能來自亞馬遜、Facebook、微軟等。



勤誠強調，該公司作為專業伺服器機殼廠，擅長客製化生產，打造出高相容性的模具及模組，可以依客戶需求立即投入生產，客戶全面性涵蓋系統整合商、OEM/EMS、通路商，全球市占 1.5%，居市場主導地位，更與國際大廠策略聯盟參與制定下一代產品規格。



勤誠週三 (8 日) 股價受財報與營收利多激勵之下開高走高，早盤最高來到 40.95 元價位，上漲 1.6% 或 0.65 元。該公司 7/6 以 40.5 元低檔除息 3 元，7 月下旬以來數度出現盤中填息的狀況。