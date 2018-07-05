勤誠上季營收創次高 H2美、中換機潮啟動 營收、毛利同步升

伺服器機殼廠勤誠 (8210) 公告 6 月業績，單月合併營收為 5.4 億元，較去年同期成長 23.6%，較上月成長 7.27%，第二季合併營收來到 14.98 億元，季增 7.8%，年增 13.9%，創下單季次高紀錄，累計上半年合併營收 28.9 億元，年增 13.3%。勤誠表示，上半年營收成長主要來自中國大陸資料中心需求的貢獻，在智能化的發展趨勢下，中國大陸市場持續擴張；美國進入企業更新週期，英特爾新平台伺服器 Purley 也進入換機潮，下半年需求可望有明顯成長，同時，美國市場需求回升，有利其毛利率回升。



勤誠指出，因公有雲、私有雲的建置，以及 AI 人工智慧的發展趨勢下，中國的伺服器需求持續高成長，勤誠的客戶涵蓋浪潮、曙光等伺服器龍頭大廠，與中國需求同步成長；美國部分，下半年將進入企業伺服器的更新潮週期英特爾 Purley 平台換機潮，對該公司營收貢獻會明顯增加，勤誠的產品組合可望改善。整體而言，下半年營運表現將優於上半年。