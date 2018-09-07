〈鴻海股價頻破底〉三個因素市場保守看後市 股價恐再破底

鴻海 (2317-TW) 股價頻頻探底，法人解讀，除市場看淡新 iPhone 銷量動能、iPhone 短期硬體規格也難突破、再者公司轉型效益尚未浮現、市場保守看鴻海後市，三個因素，使得近期外資、投信聯手大賣，尚未出現回補跡象，也使得鴻海股價表現疲軟。

國外分析師認為，更大螢幕的 iPhone ，有助推升平均售價再度推升，但可能無法複製過去幾次 iPhone 新機推出後銷量大增的情況，預估本次 9 月將發表的 iPhone 新機，也只能幫助 iPhone 銷量微幅成長，鴻海做為主要代工廠，成長動能也恐將趨緩。

分析師也點出，過去 6 年中，螢幕尺寸能同時提升銷售量和定價能力，但目前以可裝進口袋的大小來看，iPhone 的尺寸已達上限，且硬體方面，如屏下指紋解鎖，短期也難再出現突破性功能，恐連帶影響未來銷售情形。

雖然鴻海近年也積極轉型，試圖降低對蘋果的依賴性，但現階段依舊無法擺脫代工廠的角色， 加上工業互聯網、大數據、人工智能、平台經濟等轉型效益尚未浮現，皆使獲利表現遲遲未能突破。

在多重因素影響下，加上美中貿易戰延燒，外資看淡鴻海後市，鴻海連續 11 個交易日頻遭外資調節，外資賣超張數高達 7.6 萬張，持股比重降至 43.9 %，投信也連賣 9 個交易日，至目前為止都尚未出現回補跡象，市場資金態度呈現觀望，也成為鴻海股價續弱的原因之一。