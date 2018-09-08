〈換匯教戰〉台灣人最愛換美元 三大銀行傳授聰明換匯四撇步

台灣人愛換匯，儘管時下年輕人哈日又哈韓，而且日本又一直位居國人出國旅遊目的地第一名，但台灣人最愛換的外幣還是美元。不管是用於資產配置或是旅遊換匯，三大銀行不藏私傳授聰明換匯四大撇步。

鉅亨網特地請國內三大民營銀行調查客戶換匯行為，包括中國信託、玉山銀行、台新銀行等 3 家銀行客戶，最愛換的外幣統統是美元。中國信託表示，以今 (2018) 年 1-7 月換匯資料顯示，客戶以台幣兌換外幣最常換匯幣別美金約佔 7 成，其次為澳幣及日幣。而玉山銀行最愛換匯前三名則為美金、日幣、人民幣。

拜網路時代所賜，大部分民營銀行都延長了線上換匯時間，中國信託已提供 24 小時網路換匯，讓大家換匯時點零時差，而台新銀行線上換匯服務今年也延長為營業日早上 9 點至次日凌晨 3 點，預約換匯與更調整為 24 小時全天候服務，玉山銀行則是到深夜 11 時都能換匯，這對「夜貓子」來說更為便利，銀行換匯量也跟著大躍進。

中國信託和玉山銀行的換匯量今年都有所成長，中國信託截至 7 月，自動化通路換匯量比起去年同期成長高達 13%；玉山銀行換匯筆數年成長率為 15%、換匯金額年成長率也有 6%，而且玉山銀客戶透過自動化通路換匯筆數年成長率為 17%、換匯金額年成長率為 12%，顯示國人更著墨外幣資幣產佈局，也對運用自動化設備換匯需求逐年成長。

中國信託表示，以目前市場情勢來看，美國今年以來經濟表現強勁，第二季經濟成長率到達 4.1% 的高水準，美國聯準會提高預期升息的次數，美元從 4 月以來出現明顯的反彈；而除了美國本身的基本面之外，目前外部因素也支持美元維持強勢的格局，8 月時土耳其因外債過高以及美國的經濟制裁，造成土耳其貨幣的重挫，也同步造成整體新興國家的資金回流美元資產，進一步強化美元的升勢，短線美元應偏強看待，客戶可多把握機會增加美元布局。

一、聰明換匯撇步－設定匯率到價通知

至於想要布局外幣，銀行也分享聰明換匯撇步，中國信託和台新銀行都表示，民眾可事先在網銀設定「匯率到價通知」，自動盯盤超方便，當匯率觸及客戶設定的目標價位時，就會收到提醒通知，不再錯過你想要的匯率價格。

二、聰明換匯撇步－外幣限價掛單

台新銀行表示，還可透過「外幣限價掛單」服務，只要設定好目標匯率以及金額，當市場匯率來到設定點即「自動」進行換匯，且設定的有效期間可長達 30 天，這是民眾省時又有效率的投資理財功能。此外，台新行動銀行與網路銀行也提供外幣跨國轉帳、查詢匯率、外匯試算、預約換匯等功能，幫助客戶快速掌握市場波動，找到最佳匯率時機換匯投資。

三、聰明換匯撇步－線上換匯有優惠

利用網銀或行動銀行線上換匯，至少有兩大好處，一是時間有彈性，想換就隨時上網換，二是有換匯優惠，例如有些不少銀行透過線上換匯的美元匯價可便宜 3 分，人民幣也有 1 分優惠。

四、聰明換匯撇步－外幣 ATM 換匯

若民眾透過外幣 ATM，以他行台幣存款帳戶扣款提領外幣，玉山免收換匯手續費，民眾僅需支付跨行提款手續費 5 元，且匯率依玉山現金牌告優惠，美元優惠 5 分、日圓 0.1 分、人民幣 2 分、港幣 2 分。

中國信託也表示，為方便民眾領外幣現鈔，在全臺分行皆鋪設「外幣提款機」，提供美元現鈔提領，另有提供人民幣與日幣現鈔提領。而且中國信託還獨家開發「臺外幣現鈔兌換機」，沒有中信銀行外幣帳戶的民眾，也可拿新台幣透過機器換到「美元、日圓、人民幣」3 種外幣，亦可雙向兌換，目前設置在臺北市西門町 7-ELEVEN 漢中門市與基隆港。