大立光3月營收54.2億元創6年來同期新高 Q1刷新同期新高
鉅亨網記者張欽發 台北
光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2026 年 3 月大立光營收爲 54.2 億元，月增 17.48%，年 10.77%，主要是因 3 月的工作天數增加因素，預估 4 月營運動能將因客戶端新舊機種交替因素而較 3 月呈現下滑。
大立光在 2026 年 1-3 月營收爲 155.44 億元，季減 9.72%，年增 6.62%。同時大立光 2026 年首季營收 155.44 億元爲歷史同期新高；同時，大立光在開發手機應用可變光圈鏡頭也依既定進度進行中，預計規劃在第三季出貨。
大立光 2026 年 3 月營收出貨結構，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 70-80%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品占比為 0-10%。
大立光 2025 年全年營收 611.48 億元，毛利率 50.43%，年減 2.06 個百分點，稅後純益爲 212.75 億元，全年每股純益爲 159.41 元。
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