鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-05 09:10

台家電廠插旗印度 宏碁智新、聲寶搶食內需紅利。(圖：shutterstock)

宏碁智新今年 1 至 2 月業績已繳出接近 40% 的高成長表現，公司看好印度市場潛力，將 2026 年當地業績目標定為 100% 增長。瑞智 (4532-TW) 則預期今年整體營收將挑戰雙位數成長，並透過印度與埃及新廠量產來強化全球供應鏈韌性。

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宏碁智新在印度積極落實當地製造以突破高關稅限制，目前電視 (TV) 市場佔有率 (Market Share) 已成功超越 8%。公司今年更將印度列為智慧變頻冷暖空調 (Smart Inverter AC) 的首發市場，開賣時間甚至早於台灣市場，展現深耕龐大內需市場的決心。

聲寶集團旗下的瑞智精密與大金 (Daikin) 合資的印度廠將於今年正式投產，首年目標產能設定為 100 萬台壓縮機 (Compressors)。董事長陳盛沺指出，面對全球經濟破碎化，瑞智透過工廠分散布局並將產品高級化，有效爭取日本轉單商機。