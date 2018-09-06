車用面板競爭白熱化 友達奪全球亞軍 群創目標重回冠軍

車用面板打進不易，但是穩定性高，毛利也較好，成為各面板廠競逐的重要利基市場，根據 IHS Markit 統計，車用面板市占率仍是 JDI(日本顯示器) 穩居冠軍寶座，以市占率 18.6% 領先，友達則居亞軍，而另一家台系面板廠群創 (3481-TW) 日前指出，目前車用面板市占率約 14.7%，預期未來 3 年將逐年放量成長，目標 3 年後市占率要達 20%，可望超越日本 JDI，重返全球市占第一。

根據統計，車用面板第二名之後依序是友達 (2409-TW)、天馬超越 LGD(樂金顯示)、夏普、群創 (3481-TW)，其中第二到六名間的市占率差距不大，各廠競爭進入白熱化階段。

IHS Markit 統計，今年第 1 季車用面板出貨量，JDI 仍領先一段距離，友達首季市占率達 11.9%，居第二；天馬以 11.5% 拿下第三名；LGD 則被擠到第四名，市占率 11.3%；夏普市占率 10.9% 居第五；群創以 10.8% 被擠到第六名；京東方市占率 3.8% 名列第九，一舉進入前十大廠商。

值得注意的是，友達、天馬、樂金這 3 家的出貨量非常接近，即使是與夏普、群創的市占率差距也很小，各面板廠在車用面板上的競爭已經進入白熱化階段，IHS Markit 預估，今年一整年都將會持續這樣的現象。

IHS Markit 預測，今年車用顯示面板出貨將達 1.65 億片，年增 12.1%；中控顯示面板和儀錶顯示面板將持續每年 5-10% 的穩定成長，抬頭顯示器和電子後視鏡用面板則將會有兩位數的高速成長。

IHS Markit 認為，除了數量持續增長，汽車顯示產業正在經歷許多轉變，主要變化為規格升級速度加快、新技術的導入、廠商競爭進入白熱化、商業模式改變等；今年市場已開始進入規格升級和換機需求，第 1 季中控顯示尺寸 8 吋及以上的出貨比重達 41%，儀錶顯示 9 吋和以上的比重達 9%，預期到 2024 年，大於 10 吋的出貨比例將會超過 15%。

尺寸和解析度的提升外，面板廠商也開發車用的 LTPS LCD、AMOLED，In-Cell/On-Cell 等製程；群創最早採用 LTPS LCD 生產車用面板，JDI 去年第 2 季開始量產非抬頭顯示器用 LTPS LCD 車用面板，夏普去年第 3 季量產，包括 LGD、友達、天馬也將會加入供給，目前已有許多廠商計畫在六代線 LTPS LCD 廠生產車用面板。

AMOLED 應用在車用面板部分，三星顯示 (SDC) 去年第 3 季開始小量出貨給 Audi A8 後座控制器用面板，預期今年第 4 季將會小批出貨 7 吋電子後視鏡用面板，使用在 Audi eTron；LGD 預計 2019 下半年開始量產給歐洲車廠；京東方和天馬也開始積極推動 AMOLED 應在車用市場領域。

IHS Markit 指出，過去車用顯示面板主要由 Tier one 系統組裝廠負責，但有越來越多跡象顯示，汽車品牌廠開始直接和面板廠接觸，談定面板規格、數量、或是價格，增加供應鏈的透明程度。

IHS Markit 強調，未來觸控整合進入面板後，需要組裝的複雜度變低，車廠開始希望面板廠能提供模組組裝的服務，群創已在多年前，提供寶馬 (BMW) 中控顯示模組的組裝，未來將會有越來越多的車廠加入。

另外，Tier one 系統組裝廠為了能在產業變化時，增加附加價值，也開始和面板廠談購買 FOG (FBC on Glass)，自己組裝背光、觸控、蓋板的貼合，汽車顯示面板的商業模式已經開始出現變化。