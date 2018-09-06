元富證投資論壇 看好二大未來趨勢

元富證 (2856-TW) 在 9 月 4 日至 6 日舉辦「2018 年第三季投資論壇」，對於科技趨勢，論壇提到二大趨勢，一是 Apple iPhone 在 2019、2020 年導入 AR 擴增實境和三鏡頭將是大趨勢；半導體部分，台積電 (2330-TW) 已在 7 奈米先進製程超越英特爾，隨著格芯 (GlobalFoundries) 宣布在 7 奈米止步，未來台積電霸主地位將更加穩固，市場正興起對台積電重新調整評等 (Re-Rating) 的熱潮。

元富此次邀請前瑞銀證券亞太科技首席分析師程正樺，及中經院 WTO 和 RTA 副執行長李淳，針對全球投資人關心議題進行探討。

程正樺指出，帶動美國科技股屢創新高，最重要的主角 FAANG 尖牙股，在今年展現強勁獲利成長動能，但基期墊高下，未來幾季成長動能恐將逐漸趨緩。

針對台股投資人最關切的 Apple iPhone，程正樺認為，未來 2 年 iPhone 導入 AR 擴增實境和三鏡頭將是趨勢，同時也看好，未來台積電半導體產業的霸主地位更加穩固。

針對美中貿易戰，李淳則提出見解，認為美國總統川普競選口號「美國優先」，已逐步落實到政策，美中貿易戰將成長期對抗，目的是藉打擊中國經濟，以確保美國領導地位。

李淳認為，美國現在貿易依存度 12%、中國貿易依存度 23%，對全球經濟衝擊還是相對有限，反而需留意的是，全球企業在中國布局的意願將成為未來幾年中國經濟動能的重要課題。

元富證此次邀請瑞昱 (2379-TW)、中鋼 (2002-TW)、聯德 - KY(4912-TW) 、美律(2439-TW) 、璟德(3152-TW)、桂盟(5306-TW)、浩鼎(4174-TW)、矽創(8016-TW)、環泥(1104-TW)、中裕(4147-TW)、友訊(2332-TW) 和世紀鋼(9958-TW) 等參與座談。