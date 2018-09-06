新美齊鎖定雙北推案 今、明年營收續成長 營建收入仍是大宗

新美齊集團 (2442-TW) 鎖定雙北市持續推案，董事長林傳捷今 (6) 日指出，住宅建案銷售持續入帳，將持續鎖定雙北市推案，今年營建收入仍將高於電子事業，明年營收也將持續成長，營收分布也仍將維持此態勢。

新美齊今日公開，推出在台北市信義計畫區的豪宅成屋案，為自建自售品牌「新美齊 Jade 12」，林傳捷指出，「新美齊 Jade 12」總共 12 戶，每戶 131 坪，為獨立梯廳建案，目前可售戶數 6 戶，每坪開價約 150 萬元，總銷預估 12 億元。

對於集團的營建事業，林傳捷強調，新美齊預估，2018 年營建收入將高於電子事業，2019 年營收將持續成長，營收分布也仍將維持此態勢。新美齊除了今天的「新美齊 Jade 12」自有品牌，下個月在台北市面對大安森林公園的「PARK 259」，也將完工開始交屋持續入帳。

「新美齊 Jade 12」頂樓配置游泳池也對著象山。(鉅亨網記者張欽發攝)

林傳捷指出，面對大安森林公園的「PARK 259」建案總銷 40 億元，預售時已銷售 9 成，目前待下個月交屋入帳。

除已完工的台北市象山豪宅及「PARK 259」案入帳，林傳捷並透露，10 月將在台北市天母大使特區推出 23 戶合建案，建案總銷 12 億元，新美齊預計可分回其中的 35%，另外，在中山堂旁也布局建地，但該地涉及文化資產保存法及都市計畫審議，耗時將較久；未來集團持續鎖定雙北市地區持續推案。