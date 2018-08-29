〈智慧顯示與觸控展〉群創拚整機、車載 明年整機出貨倍增 車載逐年成長

群創 (3481-TW) 董事長洪進揚今 (29) 日指出，近 1 個月來 50 吋以下面板需求回溫，價格呈現反彈，接單能見度到今年底，看好第 3 季、第 4 季營運比第 2 季幅大幅改善；總經理蕭志弘指出，今年整機出貨約 200-300 萬台，明年將呈現倍增，客戶數將朝兩位數以上目標前進；車載部分，未來 3 年將逐年成長，目標市占率達 20%。

蕭志弘表示，今年 9 月整機出貨約 50 萬台，預計全年出貨量將達 200-300 萬台，明年倍增至 500-600 萬台，客戶數也是努力的目標，目前有 3 家客戶，中長期目標是突破兩位數。

群創表示，目前電視 Open-cell(半成品) 年出貨量約 4000 萬片，以一台整機出貨價格比同尺寸電視 Open-cell 高 40-50% 計算，賣 1 台整機約等於兩片的電視 Open-cell 面板，有助挹注面板出貨平均單價。

洪進揚表示，第 2 季透過價格策略去化庫存，下半年進入旺季，由於中國大陸新增產能的良率仍有待克服，加上零組件缺料問題，包括 MLCC、驅動面板 IC、偏光板、MOSFET 等都出現缺貨情況，限制下半年原定開出來的面板產能

他指出，在外在環境自願性及非自願性減產，產能受到響響，且市場需求量沒有問題下，接單能見度到今年底；下半年進入傳統旺季，近 1 個月以來 50 吋以下需求回溫，價格出現反彈，第 3 季、第 4 季營運將比第 2 季改善。

車載市場部分，群創指出，目前車用面板市占率約 14.7%，預期未來 3 年將逐年放量成長，目標在 3 年後市占率增達 20%，可望超越日本 JDI，重返全球市占第一。