〈換匯教戰〉哈日族看過來 刷信用卡最優「匯」

日本近年一直位居國人出國旅遊目的地第一名，赴日旅遊人次也逐年攀高，2018 年 1 到 7 月旅日人次相較去年同期成長了 8.06%。近期日圓兌台幣突破 0.28 關卡，讓接下來許多計畫賞楓的哈日族苦喊吃不消。Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如表示，出國旅遊換匯方式有 5 種，精打細算選擇付款方式，以信用卡取代現金支付，能為自己爭取最佳匯率，賺進更多刷卡優惠。

目前常見的換匯管道包含銀行臨櫃換匯、外幣 ATM、線上結匯、自外幣帳戶提款等 4 種，以上所提及的皆是取得外幣現鈔的方式。刷信用卡則是第五種換匯方式，民眾於國外商店刷卡，經過匯率結算為台幣，再列帳於信用卡帳單。

這五種換匯管道中，刷信用卡的方式換匯，匯率最優。Money101.com.tw 金融比較平台表示，外幣現鈔的匯率會比即期匯率來得差，這是因為銀行持有外幣現鈔有一定成本，而成本會反應在現鈔匯價上。因此，臨櫃換匯、外幣 ATM 以及線上結匯，都以現金賣出價結匯，即使是自外幣帳戶提領現鈔，也要支付匯差手續費來貼補即期外匯與現鈔的差額，多數銀行都有最少收取 100 元的規定。

比較看看各換匯管道狀況，由於目前 JCB 官網未能查到台灣信用卡於日本消費的匯率價格，因此 Money101.com.tw 以信用卡帳單推算；今 (2018) 年 8 月 18 日持卡人持樂天 JCB 信用卡於日本刷卡消費，消費 10,602 日圓，於 8 月 21 日折算為台幣 2,950 元，換算匯率為 0.278249。

而以台灣銀行今 (2018) 年 8 月 21 日的日圓兌台幣的匯率為例，到銀行臨櫃換匯，現金賣出價為 0.2824，即使是外幣 ATM 享有現金賣出價減讓千分之二的優惠，折算後匯率為 0.2818352，或是線上結匯享有千分之一的優惠，折算後為 0.2821176，而即期賣出價則為 0.2809。

刷信用卡結帳的匯率則比銀行的即期賣出價還要更優惠，因此，Money101 金融比較平台建議，海外消費商家若能接受信用卡，盡量選擇刷卡結帳。

各家國際發卡組織結匯系統不同，匯價也不盡相同，同樣是 8 月 21 日的日圓兌台幣，VISA 官網顯示的匯率為 0.279801，Mastercard 官網顯示的匯率為 0.279719，而 JCB 匯率如上所述為 0.278249，總體來說，信用卡結算的匯率優於銀行即期賣出價，在日本刷卡消費，又以 JCB 結算的匯率最優。

然而，在海外刷卡都會產生 1.5% 海外交易手續費，因此，選擇信用卡也要聰明選擇，記得選擇海外現金回饋超過 1.5% 的信用卡，不僅可以抵掉手續費，還有機會賺進現金回饋。

Money101 特別整理出 5 張海外高現金回饋的信用卡，其共同特色為無消費門檻即享回饋、回饋上限高或無上限，包含：「第一銀行一卡通聯名卡」新戶，首年外幣消費皆有 3% 回饋，每月上限 5 千元；「兆豐銀行利多御璽商旅卡」新戶，非台幣消費首年享 2.6% 現金回饋，無上限；「星展銀行炫晶御璽卡」，國外商店請款享 2.5% 回饋，無上限；「陽信銀行曜晶卡」，海外消費 2.5% 回饋，無上限；「滙豐銀行現金回饋御璽卡」，海外消費享 2.22% 現金回饋，每年上限 3 萬元。

Money101 金融比較平台進一步提到，「雙幣信用卡」也是旅遊換匯好幫手，民眾趁日圓相對低點時，逢低以即期賣出價換匯，並將日圓存在外幣帳戶，將來赴日旅遊時刷卡消費，持卡人再以日幣支付信用卡帳款，平時換得好匯率，就能為自己血拼購物打折。

