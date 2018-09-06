全球汽車市場銷售增長亮警示燈：中國、日本、歐洲

《彭博社》報導，最新數據顯示，全球幾乎所有的主要汽車製造商，7 月在美國的交車量皆出現下滑，且大多數廠商大多數 8 月份的銷售表現不如預期。此外，日本、中國和歐洲將出現銷售率增長低迷的情況。

在需求已達到頂峰的狀態下，若沒有額外的銷售獎勵，在美國的汽車銷售量可能將持續下滑。而其他國家的銷售也有所下降，當中包含中國，關稅的增長，以及美中貿易戰，恐將拖累汽車需求。

中國

過去幾個月，中國的每月汽車銷售量有所下滑，美中貿易緊張局勢升溫，使得一些中國消費者拒絕購買美國品牌的汽車。另一方面，中國的經濟也出現疲弱的跡象，人民幣兌美元貶值，上證指數自年初以來已下跌 18%。中國乘用車協會將在週一 (10 日) 公佈 8 月詳細的銷售數字。

中國每月汽車銷售量在過去幾個月有所下滑

日本

與去年同期相比，2018 年的前 8 個月，日本乘用車的銷量下滑了 3.4%，日本人口迅速老化，促使許多老年人放棄駕照，而購買和維護車輛的成本，卻導致許多年輕消費者避免購車。

日本汽車工業協會的調查顯示，日本車主拉長平均換車時間，已提升至平均 7.7 年才會換車一次。

日本汽車銷售增長呈現停滯情況

歐洲

雖然歐洲整體的銷售上漲，但該地區的 4 大汽車市場德國、英國、法國和義大利，在今年上半年的增長率為接近 0%。而 2018 年下半年，情況看起來會變得更糟。

歐洲主要的汽車市場出現車輛登記量表現不佳的情況

會計師事務所 Ernst & Young 指出，由於汽車製造商正在緩慢適應新的測試規範，8 月份之後，德國申請牌照的汽車數量將下降。在英國，汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 的執行長 Mike Hawes 警告，不要對市場持有過度信心，認為市場處於蓬勃發展是錯誤的。