〈新興市場瀕熊市〉新興市場再刷2008年來「最長下跌天數」

在美元指數持續落於 95 點高檔的壓力之下，再加上美國聯準會 (Fed) 九月升息日漸逼近，近日新興市場繼續延續上週拋售潮，尤其以土耳其、印尼、南非、巴西等新興市場的拋售狀況，最令投資人憂心，甚至富時 (FTSE) 新興市場指數更是直逼熊市。

雖然週四 (6 日) 新興市場貨幣廣泛出現小幅度升值，如巴西里拉、南非蘭德、印尼盾等，分別升值 0.6% 至 0.1% 不等，但事實上今年至今巴西里拉已暴跌 25.28%、南非蘭德跌 19.92%、印尼盾則跌 9.88%。

藍：巴西里拉兌美元今年來貶幅 綠：南非藍德兌美元今年來貶幅 紫：印尼盾兌美元今年來貶幅 圖片來源：investing.com

而在貨幣貶值的壓力下，MSCI 新興市場指數也已亦出現大幅撤資潮，今年以來總市值已蒸發近 1 兆美元，瀕臨跌入熊市。

據《彭博社》統計，本次新興市場的拋售天數，已正式超越 2008 年金融海嘯時期，截至迄今為止，新興市場股市下跌天數已達 222 天、當地政府公債則下跌 240 天、匯市下跌 155 天。

市場人士分析，本次新興市場出現的問題與前幾次似乎不盡相同，因為本次新興市場的拋售潮可謂是連續性的，並不像先前幾次歷史經驗上的大跌，還有出現反彈波；而一些分析師亦認為，對於開發中國家來說，這麼長期的拋售壓力，事實上就是一場美元與新興市場貨幣的拉扯戰爭。

新興市場創下史上最長拋售天數 圖片來源：Bloomberg

新興市場本輪長期的拋售壓力，估計也很大程度是受到美國聯準會 (Fed) 持續執行「縮表」所衝擊，原因在於由美元市場的流動性緊縮，正開始對全球其他非美貨幣產生外溢效果，而經常帳赤字等體質較差等新興市場，貨幣脆弱性即立時一覽無遺。

據投資銀行麥格理 (Macquarie) 估算，目前全球流動性成長率已低至不到 5%，而這樣的流動性增速，恐怕是無法支撐全球經濟成長率再向上飛升。