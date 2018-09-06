蘋果將開放第三方MFi USB-C至Lightning充電電纜

據日本網站 Mac Otakara 報導，蘋果電腦 Apple (AAPL-US) 將允許硬體開發商製造針對 iPhone (MFi) 認證的 USB-C 至 Lightning 電纜。據了解，蘋果最近通知了參與 MFi 計劃的開發人員告知此事宜。

目前，市面上沒有蘋果合法批准的 USB-C 至 Lightning 線纜可供消費者購買，這意味著需要此 USB-C 至 Lightning 線纜的客戶必須直接從蘋果官方以 19 美元的價格購買。通過新的 MFi 更新後，第三方硬體製造商將能夠推出 USB-C 到 Lightning 電纜。

蘋果股價日線趨勢圖

據了解，與 18W+ 以上的電源適配器配合使用時，此電纜是 iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、和蘋果即將推出的 2018 年款 iPhone 的快速充電所必備的。

也有傳言稱，蘋果預計推出的 2018 年款 iPhone 將配備升級版電源適配器和 USB-C 至 Lightning 線纜，可立即快速充電，無需額外購買。

MFi 的電纜批准表明，這一傳聞可能是真的，使蘋果和第三方製造商開始從標準 USB-A Lightning 電纜轉向新的快速充電兼容 USB-C 版本。

根據 Mac Otakara 的說法，想要生產 Lightning 轉 USB-C 線纜的開發商需要使用蘋果提供的新型 C94 Lightning 連接器，該連接器提供非快速充電最大 15W 的充電功率，和 18W 兼容快速充電的電源適配器。

蘋果還升級了其他 Lightning 連接器，為新技術多收了約 0.50 美分的費用。蘋果計劃將 C48 Lightning 連接器轉移到 C89 Lightning 連接器，將 C68 Lightning 連接器轉移到 C78 Lightning 連接器，將 C12 Lightning 連接器轉移到 C79 Lightning 連接器，價格也將高約 0.50 美元。

Mac Otakara 預計第一款第三方 USB-C 至 Lightning 電纜將於 2019 年中問世。