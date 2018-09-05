美8月中大型車款銷量佳 轎車市佔首次低於30%

8 月份美國人繼續湧向跨界車、休旅車 SUV、和貨車，並大量的放棄了轎車。

Edmunds.com 和 Cox Automotive 的預測人員預計 8 月整體銷售額分別增長 1.2% 和 0.8%，也代表汽車行業仍然相對健康，尤其是在這個零利率的車貸開始減少的時代。

由於汽油價格相對較低，購物者選擇更寬敞的車型，轎車銷量繼續大幅下滑。據 Cox Automotive 的數據顯示，8 月份轎車市場份額首次達到 30% 以下。幾年前，這類車種曾佔了整個行業的一半市佔。

日本汽車製造商豐田 Toyota (7203-JP)，日產 Nissan (7201-JP)、和本田 Honda (7267-JP)，均以其堅固的轎車而聞名，三家均 8 月汽車銷售慘淡。汽車銷量分別下降 15.6%、16.2%、和 15.3%。

日股開盤三大汽車廠股價均下滑。

豐田股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

根據 Cox Automotive 的數據，8 月份中型和小型轎車的銷量分別下降 15.6% 和 13.6% 至 13 萬輛和 16 萬輛。不過，優於大小車款售價較高，上個月平均車價為 35541 美元，年增 1.8%。

整體而言，小型跨界車和 SUV 的銷量增長約 14.8% 至約 285000 輛，輕鬆成為市場上最大的市佔車款。第 2 市佔的中型 SUV 和跨界車上漲 9.7% 至 220000 輛。

通用汽車 GM (GM-US) 整體 8 月銷量下滑約 13%，而 8 月份似乎只有福特 Ford (F-US) 銷量有達分析師預期。