投行叫你「抄底」新興市場？請小心這4大誤區

阿根廷和土耳其貨幣危機所引發的新興市場資產拋售，在週三 (5 日) 創下另一波高峰，而印尼盾狂貶兌美元匯率跌至 20 年以來的低點，印度盧比亦下探歷史低點，MSCI 新興市場指數則已逼近熊市。

新興市場正深陷巨大風暴中，土耳其的通膨率飆升至 18%，南非已走入經濟衰退，阿根廷央行則將基準利率大幅上調至 60%，以阻止比索持續走貶與外資出逃，從諸多現象來看，這些體質較差的邊境新興市場，是正在遭受強烈的賣壓侵襲。

美元兌印尼盾日線走勢圖 (近一年以來表現)

儘管上述國家的經濟問題基本上是無關聯的，除了新興市場整體面臨美元走強的壓力之外。新興市場資產面臨數週的動盪，而在美國對土耳其祭出懲罰性關稅後，新興市場波動加劇，情況已演變成類似 1997-98 年的亞洲金融危機，投資者開始擔憂危機蔓延。

Pimco 的策略師 Gene Frieda 指出，「市場經歷一系列無關聯的衝擊，但本週的拋售，呈現較整體性的情況，一些投資者現在只想逃離。」

MSCI 新興市場指數連續 6 個交易日走跌，5 日收於 1019.59 點，而 MSCI 新興市場貨幣指數在 7 個交易日內，出現 6 次下跌，5 日收於 1580.77 點。

MSCI 新興市場走勢

《Marketwatch》的專欄作家 Howard Gold 指出，在此時間點，卻有一些投行秉持著「別人恐懼我貪婪」的理念，鼓勵投資者進入新興市場，他認為這是錯誤的。例如高盛、貝萊德和富蘭克林鄧普頓等投行策略家表示，現在為進入新興市場的時機點，理由為新興市場估值低於美股且 GDP 增長快速。

但基於以下 4 大理由，Gold 認為投資人或許不該在這時候進入新興市場：



1. 快速的經濟增長，並不代表股市將有良好的回報，學術研究報告已證實此觀點，但投資者仍未認清此謬誤。



2. 大型指數如 FTSE 和 MSCI，在近期將中國 A 股納入其新興市場指數，這代表著這些指數中，將追蹤大量的中資企業，例如 FTSE 新興市場 ETF(VWO) 中，含有約 36% 至 40% 的中資企業，美中貿易戰將大幅影響其走勢。



3. 新興市場仍處於一個長期的熊市，下圖顯示，iShares MSCI 新興市場 ETF(EEM) 即使在 2017 年飆漲 36.4% 之後，仍然未達到 2007 年 10 月 31 日創下的收盤高點 55.73 美元。iShares MSCI 新興市場 ETF 週三收於 41.72 美元，比歷史高點低上約 25%。

iShares MSCI 新興市場 ETF 2004 年以來走勢

4. 以長期性來看，新興市場的波動性遠高過美國股市，根據 ICON Advisers 的數據，截至 3 月 31 日的 20 年間，MSCI 新興市場指數的標準差為 23.2%，而標準普爾 500 指數則為 14.86%。在這 20 年中，新興市場經歷 6 次下跌超過 30% 的情況，美國只出現兩次這樣的崩盤。

Gold 最後指出，若投資者欲進入新興市場，可選擇投資 Vanguard FTSE 除美國以外的全球 ETF (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF)，這檔 ETF 的新興市場比例為 20%，這樣的風險敞口已非常足夠。

若用追求增長，他寧願選擇投資美國科技股，或美國小型成長股，這些股票帶來良好的增長率，但同時沒有地緣政治或外匯風險。