新興市場全倒「脆弱五國」更脆弱 或只能寄望Fed神救援？

近幾年來，新興市場資產一直是最受歡迎的交易之一，但在近期跌勢中，投資人始終不願減碼，使得新興市場還有進一步下跌的空間。

儘管八月流入新興市場的資金已從七月的 137 億美元降至 22 億美元，但仍呈現淨流入，而 MSCI 新興市場貨幣指數周二已跌到去年四月以來新低，摩根士丹利策略師 James Lord 認為，基金經理持有新興市場資產的部位不減，正是他看空後市的理由。

新興市場貨幣指數已跌至去年四月以來低點。(來源：invest.com)

周二，在南非幣 (蘭德) 的領跌下，新興市場貨幣又出現跌勢；周三，跌勢蔓延至新興市場股市，亞洲股市全面綠油油，印尼股市一度重挫逾 4%，港股大跌 2.61% 作收，菲律賓和陸股跌幅也將近 1.7%。

Lord 對於信貸、利率和匯市抱持看跌的觀點，並在大多數高貝塔值 (high-beta) 市場持有空頭部位，尤其是印尼和馬來西亞，建議投資人高度關切這兩國的市場。

「脆弱五國」近期更加脆弱

摩根資產管理 (JPMorgan Asset Management) 2013 年點名「脆弱五國」 (fragile five) 巴西、印度、印尼、土耳其和南非，其共通點是政治不穩定、貨幣大幅貶值，以及經常帳赤字高企 (即資金流出多於流入)，近期貨幣表現更加脆弱。

前銀行家 Satyajit Das 指出，「脆弱五國」貨幣表現脆弱的原因不是美元轉強，而是美國聯準會 9 月勢必再度升息，加上中美貿易戰升級，使得該 5 個國家重新陷入危機，其中，土耳其里拉兌美元今年以來累計貶幅達 40%。

誠如托爾斯泰在《安娜卡列尼娜》書中開頭寫道，「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸」，而受打擊最嚴重的還是那些基本面最弱的國家。

摩根大通的報告中持出，投資人雖已大幅減少新興市場的本幣債券部位，但未來進一步撤出以美元和其他發達國家貨幣計價的股票和固定收益市場。

摩根大通 (JPMorgan) 分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 在報告中寫道，新興市場本幣債券經理似乎對最近的新興市場貨幣下跌負有主要責任，因為在 7 月重押多頭部位後，突然反向撤出，逆轉如此之大，以致新興市場貨幣跌勢加重。

摩根大通表示，主動新興市場股票和貨幣債券基金經理八月的操作和市場漲跌表現出高相關 Beta 值，表明美中貿易衝突若九月再次升級，新興市場股票和貨幣債券市場將更加脆弱。

聯準會若持續升息 債券市場將更動盪

霸菱資產管理公司 (Baring Asset Management) 亞洲多資產戰略聯席主管 Khiem Do 認為，美國聯準會如果不放緩放鬆緊縮政策的速度，債券市場將會出現更多動盪。

Khiem Do 說，聯準會 9 月升息勢在必行，但 12 月升息則不確定，倘若真的暫停升息，新興市場近期承受的壓力將大為緩解。