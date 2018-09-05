新興市場帶動全球股市下跌 美元一枝獨秀

周二，全球資本市場表現得並不理想，美元一枝獨秀。因對全球貿易爭端升級及新興市場貨幣危機的擔憂，歐股、美股期貨、新興市場股市和外匯市場都跌跌不休。

9 月份剛開始，美元又重新崛起了。美元指數連續第 4 天升至逾兩周高點。

美股低開，市場對全球貿易局勢擔憂情緒升溫。中概股表現低迷，京東跌 5%；亞馬遜漲 0.5%，今日將衝擊兆美元市值；特斯拉跌 1.5%，8 月最後一周 Model 3 產量未達目標。

亞太、新興市場、歐洲股市波動

因貿易相關擔憂猶存，亞太股市波動劇烈。

由於科技、能源和金融的疲軟拖累，澳洲 ASX 200 指數跌 0.3%，跌至 6300 點以下，而日經 225 指數在匯率波動中上下波動。

新興市場股市方面，印尼、南非、土耳其股市分別跌 1.04%、0.84%、0.18%。

歐洲股市方面，英國、德國和法國股市下跌。目前，富時 100、德國 DAX、法國 CAC 分別跌 0.62%、1.1%、1.51%，扭轉了早些時候的上漲勢頭。義大利和西班牙銀行類股下跌。

全球主要貨幣舉步維艱

隨著歐洲股市開盤，歐元下跌 0.5%，而日元和英鎊均下跌 0.3%。

澳元逆轉了此前澳洲央行政策聲明後的升勢。該聲明降低了人們對澳洲央行將變得更加溫和的預期。

摩根大通新興市場外匯指數跌至 10 年來的最低水平。周二，印尼盾下跌 0.8%，南非蘭特下跌 2.5%。此前有消息稱，南非「出人意料地進入了 9 年來的首次衰退」。

墨西哥比索下跌 0.7%。即將離任的墨西哥總統培尼亞 · 涅托表示，在與美國的協議中，他們不接受配額或限制，他們將參加與北美自由貿易協定 (NAFTA) 夥伴的三方討論。

強勢美元是否持續？

政治因素影響着外匯市場。美元走強的原因並不明顯，儘管對貿易緊張加劇的擔憂從未停止。

美林銀行表示，目前很難證明美元會進一步走強，並指出，歐元區和其它地區的數據更加穩定，美國與墨西哥和歐盟的貿易爭端有所緩和。

巴克萊 (Barclays) 經濟學家也表示了擔憂。貿易緊張局勢「可能在好轉之前變得更糟」，從長期來看，美國和中國的收入都將遭遇相當於 GDP 的 0.2% 至 0.4% 的損失。