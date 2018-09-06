川普最快明起對中國兩千億商品加徵關稅 經濟學家：受害的會是美國消費者

就在今 (6) 日，美國對中國 2000 億美元商品課徵關稅的公共審閱期即將結束，代表美國總統川普隨時能下令徵稅。但對兩國消費者來說，接下來荷包損失更大的絕對是美國民眾，預計數十種家居用品恐怕得漲價了。

川普對外界揣測極可能在公共諮詢期結束後立即發起關稅戰不置可否，這回更不惜冒著美國家庭用品如冰箱、餐具、毛巾等漲價的可能性，發起迄今最強烈的一波攻擊，就是要逼中國在貿易談判上讓步。

對此中國已回應，一旦美國再發起關稅，將對美國 600 億美元商品課稅反擊。不過，相比之下，兩國制裁金額明顯小巫見大巫 ，一來代表中國對美國進口商品金額較少的事實，尤其中國揚言反擊的這 600 億美元商品，主要集中在遊艇、農作物與假髮等非大眾必需商品，也意味中國消費者受到的衝擊明顯較輕。

中國對 600 億美元美國商品課稅的產品，包括括飛機、乳製品、機械額外加徵關稅 5％，另外加對假髮和紡織品等產品加徵 10% 關稅，某些化學品或紙類額外加徵 20%，至於小麥、肉類等產品課稅最高，來到 25%。以農產品來說，目前中國已經積極轉向其他國家採購，國內所受衝擊也會減輕。

另外，就是因為制裁金額不如人，中國政府很可能採取其他方式，例如加強對美國在華企業監管等，也意味中國消費者也不會因此受傷害。無論中國採取何種方式反擊，目前看來中國一般家庭影響性非常低，麥格理證券經濟學胡偉俊認為，不太可能對中國消費者物價產生重大影響。

家胡偉俊指出，預計這場關稅戰多出來的成本主要會由中國企業吸收，比較不會反映在消費者身上，直接影響相當小。。

從中美的關稅清單，也可反映兩國間貿易不平衡的狀況。光是 2017 年，美國自中國進口金額高達 5050 億美元，多數為電子產品、家居用品和服裝等。至於中國從美國進口金額僅 1300 億美元，包括黃豆、飛機、機械和塑膠，也反映中國作為製造業生產基地的地位。

以上項目為美國對華貿易逆差最大商品 (圖自彭博)

也正因為雙方貿易不均，也讓這回中國消費者受到貿易戰衝擊相較美國消費者來得輕，摩根士丹利經濟學家表示，如果製造和食品業者把成本傳嫁給客戶，預計對中國全年消費者物價指數僅推升 0.3 個百分點。

胡偉俊表示，貿易戰真正的危機不在物價，而是在經濟不確定下，消費者開支可能會大受影響，例如中國民眾可能因此不願購買像汽車等大額開支的商品，也是中國官方真正要頭疼的地方。

至於美國方面，先前就有報導指出，美國基層民眾購買日用品時，已經開始感受到物價上漲的威力，這波關稅戰不僅拖累企業，也影響到一般民眾的生活，開始得縮衣節食。