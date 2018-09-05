中國人行連開兩場高規格座談會 關注民企融資及金融市場預期

中國人行近日連續召開兩場座談會，包括四大行一把手在內的金融要員悉數在座。迄今公開的會議細節有限，不過參會人員規格之高，議題又涉及中國金融政策當前十分棘手的挑戰，仍引起市場高度關注。

民企新華聯集團官網顯示，9 月 4 日，公司總裁傅軍參加中國人行、全國工商聯舉辦的民營和小微企業金融服務座談會，傅軍就民企融資難、發債難、融資貴發言，希望官方通過定向降准，支持信用債發行等措施，支持民營企業發展。

企業新聞稿顯示，中國人行行長易綱，副行長潘功勝、朱鶴新與會。

與會的金融機構高管還包括，工、農、中、建、交五大行及中信銀行董事長，郵儲銀行、浦發銀行、北京銀行行長。

桑德集團董事長文一波，東方園林董事長何巧女，好一多乳業董事長張琴，博天環境董事長趙笠鈞等 29 位企業家與會。

至周三中午，人行及中國工商聯官網均未報導此次座談會。彭博致電新華聯集團尋求置評未獲轉接；中國人行沒有立即回覆彭博尋求置評的傳真。

人行官網顯示，8 月 31 日，中國金融委辦公室召開金融市場預期管理專家座談會，與會專家、學者就如何穩定市場預期、準確預測和分析經濟金融形勢等進行了交流

人行行長易綱主持會議，副行長潘功勝、範一飛、朱鶴新，銀保監會副主席王兆星，證監會副主席李超等官員與會

與會專家學者包括央行原行長周小川、清華大學國家金融研究院院長朱民、中國發展研究基金會副理事長劉世錦、國研中心副主任王一鳴等

工、農、中、建四大行董事長，及中國人保董事長、上海證券交易所理事長、中投公司副總經理祁斌、深圳證券交易所總經理王建軍等參加會議

劉鶴等中國高層近期作出穩金融及支持實體經濟發展的指示，央行密集召開的兩場座談會所選議題於此密切相關，受邀人員的重量陣容，也顯示出央行對兩項議題的重視。

中國股市今年在經濟下行及貿易戰的陰影下跌跌不休，債市信用事件頻發，市場悲觀情緒濃重；不少民企股票的閃崩及債務違約事件又與民營及中小企業融資難，資金鏈緊張息息相關。例如，董事長昨日與會的上市公司東方園林，今年就曾因 10 億元人民幣債券發行不順利，引發股價大跌，市值縮水約 100 億元。

如何扭轉市場預期及緩解民營企業的融資困境，無疑是中國人行面臨的緊迫任務。目前公開的兩篇新聞稿僅提及易綱在會上講話並積極回應討論，但沒有具體反映央行表態及立場的內容。在收集了各方意見後，中國人行針對兩大問題如何出手，市場拭目以待。