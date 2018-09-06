趕貿易戰升級前夕 中國再挺小微企業 對貸款利息收入免增值稅

趕在中美貿易戰進一步升級前夕，中國財政部今 (6) 日宣佈，對金融機構向小微企業貸款的利息免徵增值稅，從今年 9 月 1 日起至 2020 年底，藉此鼓勵銀行業者對小微企業放貸。

中國財政部表示，將自 2018 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，對金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放小額貸款取得的利息收入，免徵增值稅。

中國財政部並指出，中國金融機構可選擇兩種方法之一適用免稅：

一是對中國金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放，利率水準不高於人民銀行同期貸款基準利率 150% 的單筆小額貸款取得的利息收入，免徵增值稅。

而高於人民銀行同期貸款基準利率 150% 的單筆小額貸款取得的利息收入，則按照現行政策規定繳納增值稅。

二是對金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放單筆小額貸款取得的利息收入中，不高於該筆貸款按照人民銀行同期貸款基準利率 150%（含本數）計算的利息收入部分，免徵增值稅；超過部分按照現行政策規定繳納增值稅。

隨著中國經濟成長趨緩、民間企業經營更加困難，今年來中國官方已祭出多項措施，希望緩解小微企業融資難和融資貴的問題。中國人行 (PBoC) 行長易綱前天出席公開座談會時，也再度釋出定向降準訊息。

易綱在近日亦明確指出，中國人行將以定向降準做為解決民營企業融資難的解決方案之一。他表示，小微企業融資困難是全球性問題，希望透過多管齊下的機制，也就是透過人行定向降準、提高再貸款再貼現額度、擴大中期借貸便利合格抵押品範圍、財稅部門對一定額度的商業銀行的小微企業貸款利息收入免徵增值稅等。

易綱這番話，也被視作在向市場釋放將定向降準的訊號。今年來，中國人行已實施三次定向降準，尤其美國 9 月升息在即，儘管市場大多預估人行今年還可能再出手一次，但時間點必須多加斟酌，以免不利人民幣匯率穩定。