傳川普很就快會動手 預計下周對中國再祭2000億美元關稅

消息人士指出，美國總統川普預計在下周等公眾聽證會後，隨即發起對中國加徵 2000 億美元關稅，消息出爐後，引發美股走跌，離岸人民幣跌幅同樣擴大。

外電報導，美國目前正在為下一輪關稅舉行公眾聽證會，企業代表與民眾可在 9 月 6 日前就正在研擬的關稅措施提出意見。這回被列入徵稅的項目包括半導體、自拍棒、家居建材、自行車與服飾等。有消息人士指出，川普預計在聽證會結束後，隨即動手對中國發起徵稅。

消息傳出後，美股三大指數應收走跌，其中標準普爾 500 指數更跌到 2900 點的重要關卡。離岸人民幣最低更跌到 6.872。在阿根廷與土耳其貨幣雙雙因危機而低迷之際，川普欲發起關稅的消息更摧殘著市場本就脆弱的信心。

離岸人民幣最新走勢 (圖自新浪財經)

但也有另一派說法指出，川普目前還未做出最後決定，不排除美國政府很可能分階段實施關稅。迄今美國已對 500 億美元的中國商品發起關稅，至於中方也祭出同等金額的關稅措施予以反擊。

有消息指出，川普很可能在下周 9 月 6 日公眾聽證會結束後，立刻宣布對中國商品課稅。但也有另一派消息指出，關稅生效時間可能會延後。在美方 6 月中正式宣布對中國 340 億美元商品課徵關稅後，具體實施大約還等了三個禮拜，至 7 月 6 日才真正實行。至於緊接在後的 160 億美元商品關稅，則是到了 8 月 23 日才正式實施。

貿易戰升級

不過，這回如果美國真的對價值 2000 億美元的中國商品發起關稅，力道將是有史以來最大，也代表雙方貿易戰將正式升級，恐進一步影響本就對貿易戰情勢深感憂心的金融市場。

上週中美兩國財政部副部長在華府的會面，並未討論出具體可行方案，已讓外界原本懷抱兩國可快速談和的希望正式宣告破滅。

目前川普政府內部中，以鷹派勢力佔上風，美國貿易代表 Robert Lighthizer 就是當中的指標性代表，日前更和墨西哥達成雙邊貿易協定，以取代原本的北美自由貿易協定，被視為川普任內最大的貿易勝利之一。

消息人士指出，目前川普政府內部對中國的關稅戰爭分為兩派人馬，鷹派以美國貿易代表 Lighthizer 和白宮貿易顧問納瓦羅為首，主張美國應盡速採取行動。至於財政部長梅努勤和白宮經濟顧問庫德洛則主張再等一段時間。

據了解，川普之所以斷了和中國的談判，是因他認為中國方面並未對美國與北韓的談判盡到心力。川普本週三更對外指責中國向北韓施壓，要求北韓和與美國的核談判中不該屈服。

華盛頓外交關係委員會的高級研究員 Edward Alden 表示，美國貿易代表 Lighthizer 在北美自由貿易協議的談判大獲成功，也讓他在川普團隊的影響力更大，不排除接下來與中國談判的重任將會落在他身上。