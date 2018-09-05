新品延遲效應 板卡族群Q4業績有望勝Q3 明年更好

板卡族群在傳統旺季以及英特爾 (Intel)、輝達(nVIDIA) 新平台陸續推出的效應之下，9 月起業績可望反攻，帶動第四季有望優於第三季，股價伺機而動。板卡族群週三 (5 日) 股價相對強勢，中國大陸顯卡龍頭七彩虹子公司承啟 (2425) 一馬當先，盤中亮燈漲停，以 53.5 元再創新天價，是近月最強勢的板卡股，也一舉超越技嘉股價；另外挖礦概念股青雲 (5386)、撼訊(6150) 以及映泰 (2399) 等，也均維持 2% 左右的漲幅。



根據歐系外資評估，台一線板卡廠今年受輝達新 GPU 延遲上市的影響，第三季顯卡出貨量預估都將較去年同期衰退，但優於第二季的表現。其中，微星 (2377) 第三季顯卡出貨量預估將達 200 萬片，技嘉 (2376) 出貨約 85 萬片，第四季則受惠新平台上市激勵，顯卡出貨量將達到今年高峰，預估微星單季顯卡出貨量上探 250 萬片，技嘉則可達 120 萬片，同比翻正。



至於 2019 年，因新機效應，該外資評估微星、技嘉顯卡出貨量都可望較今年有兩位數增長。



而外傳英特爾將在 10/1 推出 Coffee Lake-S Refresh 處理器，雖是小改款產品，但因性價比更好，也有利於 DIY 市場由低谷反攻，助攻第四季技嘉、微星、華擎 (3515) 的業績表現。