IC insight：平均價格走穩 MEMS傳感器、執行器向上成長

據 IC Insights 的預測，使用微機電系統 (MEMS) 技術製造的產品預期將佔 2018 年 93 億美元半導體傳感器市場的 73%，以及 2018 年全球出貨 241 億個傳感器的 47%，而根據 OSD 報告顯示，MEMS 傳感器的營收預計將在 2018 年成長 10% 至 68 億美元，高於去年同期的 61 億美元，也比 2016 年的 52 億美元成長了 17%。

在 2018 年，MEMS 傳感器的出貨量預期較去年成長約 11%，達到 111 億，也較 2016 年成長 19%，此外，2018 年 MEMS 執行器預計將帶來 59 億美元的銷售額。

執行器主要的作用是在通過微機電系統傳感器進行平移或啟動操作，例如在影印機中分配墨水或在分配醫院患者的藥物。

在 2018 年，MEMS 傳感器和執行器的總銷售額預計成長 10%，達到 127 億美元。2017 年與 2016 年的總銷售額分別成長約 18% 和 15%。

MEMS 感測器和執行器銷售成長 (圖: IC Insights)

就出貨量來看，MEMS 傳感器和執行器的總出貨量預計將在成 12% 達到 131 億台，相較於 2017 年的 20% 與 2016 年的 11%。

根據 OSD 報告顯示，2018 年 MEMS 的傳感器和執行器的總營收的複合年增率 (2017 年至 2022 年間) 預計將增加 9.2%，達到 178 億美元。由 MEMS 製造的半導體全球出貨量複合年增長率 (2017 - 2022 年期間) 則預計將成長 11.4% 來到 202 億個。

在五年期預測中，MEMS 設備的平均售價穩定性相對高，平均售價下降幅度明顯低於過去 10 年。預計 2017 年至 2022 年間 MEMS 傳感器和執行器的平均售價將以 - 2.0% 的複合年成長率下降，而 2012 至 2017 年期間的年複合成長率為 - 4.7%。

據報告顯示，MEMS 設備的平均售價在 2022 年預估為 0.88 美元，相較於 2017 年的 0.97 美元，2012 年的 1.24 美元，以及 2007 年的 2.57 美元。

MEMS 傳感器和執行器的使用擴展到更廣泛的「自主」和「智慧」自動化應用，例如物聯網 (IoT) 和人工智慧 (AI) 的應用，皆有助於穩定平均售價。IC Insights 認為，許多 MEMS 的半導體逐漸專精於某些特定應用，有助於平均售價免受市場定價壓力的影響。