該如何交易「被高估」的美元？法興、瑞銀看法反映投資人的難題

美元指數持續上攻近期高點，按照許多傳統標準衡量，美元似乎有高估之虞。然而，投資人應該如何應對，卻變得愈來愈難，分析師間看法更是南轅北轍。

據《彭博》報導，國際貨幣基金 (IMF) 數據顯示，至今年 7 月，美元一直飆升，實質有效 ( real effective) 匯率已經超過 10 年平均值的 11% 以上。全球交易最頻繁的貨幣配對歐元兌美元，現在比經合組織 (OECD) 計算的購買力平價數據，要弱 15%。與此同時，美國聯準會易加權美元指數，也直逼 2002 年的紀錄高點，相差不及 4%。

美元變得愈來愈貴 (圖表取自彭博)

對瑞銀 (UBS Securities LLC) 來說，美元被高估是投資人應該拋售美元的重要理由之一。但從法國興業銀行 (Societe Generale SA) 的觀點，美元需求的飆升，正反映著世界其他地區的危險。

法興全球策略師 Kit Juckes 表示，現在新興市場資產正陷危機，義大利政治風險也在飆高，英國也可能無協議脫歐，沒有理由看壞美元。

Juckes 說，其他的地區充滿負面消息，美國則相對穩定，這使得操作變得困難。當你想買的東西已經很貴時，就很難做決定。

受美國經濟數據強勁、全球貿易緊張升級和利差擴大等因素提振，自 4 月中旬以來，彭博美元即期指數 (Bloomberg Dollar Spot Index) 已經攀升逾 6%。

Juckes 認為，美元如今還是第一選擇。歐元區正面臨義大利的預算憂慮及經濟成長疲弱，土耳其及阿根廷等國家，不但自身面臨重大的危機，還將擔憂擴大到其他新興市場。

Juckes 表示，美元很貴，這有一天會帶來影響，但不是現在。除非有其他央行仿效美國聯準會縮縮貨幣，否則昂貴的美元不會嚇退投資人。

瑞銀：貨幣不會長久失衡

瑞銀全球新興市場股票策略主管 Geoffrey Dennis 持不同觀點。他認為，雖然美中貿易僵局造成市場買進美元避險，但是如果危機進一步升級，勢必將對美元構成壓力。

同時，他表示，市場對於義大利相關風險的定價過高，歐元似已貶過頭，這為歐元的反彈創造了條件。

Dennis 強調，長期來看，貨幣市場不會長久保持不均衡的態勢。