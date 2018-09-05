強美元漲勢暫難歇 人民幣中間價報6.8266下調83點

強美元漲勢暫難歇，人民幣中間價報 6.8266，下調 83 點，上一交易日中間價報 6.8183，在岸人民幣上一交易日收報 6.8290。

強美元漲勢暫難歇

在貿易摩擦的衝擊暫歇之際，強美元以及新興市場自身的結構性問題所引發的巨震不斷，新興市場貨幣接連跳水。8 月以來，土耳其、阿根廷風波更是持續衝擊市場情緒。眼下，機構普遍認為，美國經濟擴張之勢短期難以逆轉。

2018 年迄今為止，美元是 G10 和 G20 貨幣空間中排名前三的貨幣之一，兌英鎊上漲了 5.2%，兌歐元上升了 3.5% 。這一趨勢在很大程度上是由於美國經濟的優異表現，以及美聯儲相關的加息。對全球貿易未來的擔憂令美元受到進一步扶助；當市場處於恐慌之中，並將投資變現為現金時，美元往往會受益。這些現金通常以美元計價。

張岸元：人民幣匯率是影響金融市場穩定關鍵變量

東興證券首席經濟學家張岸元表示：從近幾個月的經濟形勢來看，匯率已成為影響國內金融市場穩定的關鍵變量。匯率市場化改革需要以發達完善的外匯市場為基礎，外匯市場的中間價形成機制和做市商制度改革是根本，在此之後，市場才可能有足夠的深度廣度和活躍度。

境外機構連續 18 個月增持人民幣債券多因素吸引增持

中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱 “中債登”）日前發布的統計月報顯示，截至 2018 年 8 月末，境外機構在該公司的債券託管量達 14120.84 億元，在繼續刷新歷史紀錄的同時，環比上月末增加 580.07 億元，為連續第 18 個月增加，增加額與上個月相當。分析人士稱，隨著我國債券市場對外開放的政策紅利不斷釋放，外資流入的大趨勢不會改變。

未來人民幣 “入非” 可從四方面發力

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍表示，未來人民幣在非洲的使用將從以下幾方面推進：

一是官方之間的推進，包括中國央行和非洲各國央行繼續推進貨幣互換協議等，同時中國監管部門鼓勵各國央行持有的人民幣投資到中國境內的債券市場等人民幣資產，分享中國經濟發展的成果。

二是在中非貿易和投資結算中大規模使用人民幣，特別是在中國對非洲國家的製成品、非洲國家對中國出口的初級產品等方面都可以大規模使用人民幣結算，規避匯率波動風險。

三是中國金融機構全面進入非洲地區開展經營，特別是中國的大型金融機構進入非洲地區，可以進一步提升非洲地區金融服務的信息化水平、互聯網化水平。

四是在多邊金融機構中開展合作，例如：在非洲開發銀行中，中國政府或金融機構進一步提高人民幣股權出資、人民幣資金拆借的比重，這些方式都可以促進非洲地區的人民幣國際化水平。