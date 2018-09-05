奇力新今年產能拚增雙位數成長 站穩前三大電感供應商

奇力新 (2456) 看好在車用及 5G 等應用成長下，被動元件需求仍將持續成長，並表示，今年在飛磁及旺詮部分都將持續擴產，電感則在併入美磊後產能也有所擴張，目前每年營收年複合成長目標為電感 15%、飛磁 20%，旺詮的電阻則因目前產能已開到最大，因此營收成長空間將視電阻價格而定。奇力新目前全球電感市占率約 13%，目標持續站穩世界前三大供應商，而在併入美磊後，目前產能達 4.6 億顆，奇力新指出，電感需求隨 4G 手機成長，使用量因而暴增，並看好隨 5G 世代啟動，未來在高頻 RF 電感需求將有爆發性成長，將持續調整美磊良率，拚增電感產量。



奇力新旗下旺詮自 7 月下旬開始擴產，8 月產能已達 360 億顆，奇力新表示，年底前將啟動去瓶頸化工程，待去瓶頸化完成後，11 月前製程將可挑戰 400 億顆，而就明年而言，目前則沒有擴產計畫。



而在飛磁部分，奇力新提到，飛磁主要應用在車用、工業領域，今年營收有望由去年的 25% 成長至 28%，目前已投入超過 9 億元在湖南廠持續擴產，今年第四季目標產能年增 30%，至明年第三季產能放大開出後，屆時產能可望年增 50%，日後粉末生產皆將以湖南廠為主，旺詮的前製程也將移至湖南廠。