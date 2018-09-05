大立光8月營收55.07億元 創9個月來新高卻略低於預期

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 8 月營收為 55.07 億元，月增 3.34%，年增 9.73%，大立光預期，在產能已滿情況下，9 月營收應與 8 月差異不大。但此營收低於分析師預期，認為明日大立光開盤，恐將承受較大賣壓。

雖然大立光 9 月營收約與 8 月持平，但第 3 季營收仍將達 163 億元，可望改寫近 15 季以來單季新高，較第 2 季 122.96 億元成長 32%；大立光累計 1-8 月營收 319.96 億元，年增率 1.34%。

大立光 8 月產品出貨結構中，1000 萬畫素以上鏡頭組 50-60%，800 萬畫素產品 10-20%，200 萬畫素產品 10-20%，其他產品 10-20%。

隨著蘋果敲定 9 月 12 日發表 iPhone 新款手機，法人圈原預估，大立光 8 月營收隨著新機組裝拉貨，有機會突破 56 億元，但大立光由於接單滿載，生產良率仍在調校，因此使得 8 月營收僅達 55.07 億元，9 月良率若無重大突破，預估也只能維持 8 月水準。

證券分析師黃漢成指出，大立光新廠產能開出及及蘋果新機鏡頭拉貨，8 月營收表現顯然低於預期，明日大立光恐遭遇短線失望性賣壓，不可不慎。蘋果預計 9 月 12 日正式發表 iPhone 新機，大立光後續表現，須觀察 iPhone 新機銷售狀況來判斷。

黃漢成指出，近期大立光股價可能在落在 4500 到 4900 元的區間震盪。

大立光第 2 季營收 122.96 億元，稅後純益 55.01 億元，季增 36.87%，年增 16.69%，每股純益為 41.01 元；上半年營收 211.74 億元，稅後純益 95.2 億元，年減 0.81%，每股純益為 70.97 元。

大立光股價今天以 4890 元平盤作收，成交量 611 張，三大法人中，外資賣超 198 張，投信買超 24 張，自營商買超 28 張，三大法人合計賣超 141 張。