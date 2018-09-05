〈奇力新法說〉電阻價格續穩不調價 電感產品4新動能衝刺營運

奇力新 (2456-TW) 今日召開法說會，特助暨發言人田慶威指出，目前電阻價格為市場第二高價，但下游需求依舊強勁，因此短期並不會調整價格。至於電感方面，奇力新除了拓展華為等新客戶外，亦有新產品問世，加上新產能、新應用陸續開出，將為明年營運添柴火。

田慶威指出，電阻在 6 月調漲後，目前在市場的價格僅次於國巨 (2327-TW)，但依舊「賣得動」，且下游需求還是很強，因此不會降價搶市，但目前也沒有漲價的打算。

而法說會上有法人問到，目前經銷商庫存過高恐導致未來價格崩盤，田慶威指出，中下游廠商擔憂電阻價格續漲才會囤貨，但依照目前供給將呈現長期吃緊的情況來看，庫存對價格只會造成短期波動。

電感方面，田慶威指出，目前在智慧手機領域的客戶除了小米以及三星外，也打入華為、OPPO、Vivo 等陸系廠商，目前已小量出貨。

此外，田慶威指出，目前市場上電感產品相當極端，電流大的電感通常價格很貴，但便宜的電流又太小，價格電流平衡中間這一塊市場很大卻沒人做，目前已經研發出新產品，由於價格較便宜但性能相近，他認為將取代現有 Mini Molding。

而電動車、5G 以及 Data Center 等新應用成長也大幅推升電感需求，預估今年奇力新電動車以及工業用電感營收比重將由去年 25% 提升至 28%、智慧型手機以及平板也將由 2 成提升至 22%、通訊則由 17% 提升至 20%；而桌電 / 筆電、消費性電子則分別下滑至 2 成與 1 成。

為因應需求成長，奇力新也規劃多個擴產計畫，除了奇力新越南廠一體成型電感於 6 月底擴產完畢；飛磁湖南去瓶頸後年底產能增加 30%，明年第三季以後更將多 50%，均將為營運增添成長動能。