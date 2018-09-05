能源盤後─熱帶風暴Gordon穿越墨西哥灣 管線容量成供應鏈問題 利比亞動蕩影響油價

由於熱帶風暴戈登 Gordon 穿越墨西哥灣東部，迫使海上石油生產商減產，而煉油廠活動應受到影響，美國油價週二 (4 日) 上漲。

布蘭特原油期貨收低 0.35 美元，或 0.45% 至每桶 77.80 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.07 美元，或 0.10% 至每桶 69.87 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.14% 至每加侖 1.994 美元。

天然氣收低 0.093 美元，或 3.19% 至每一千立方英尺 2.823 美元。

美國國家颶風中心在一份聲明中表示，熱帶風暴 Gordon 的風眼週二晚間於達路易斯安那州與密西西比州邊境附近登陸時，應將升級為颶風。它表示，風暴內陸移動後可能會明顯減弱，但無論如何，Gordon 有望在一些地區灑下高達 8 英寸的降雨，並可能導致洪水氾濫。

政府安全和環境執法局 BSEE 表示，由於安全原因，平台上的工人被迫撤離。風暴使墨西哥灣近海石油產量減少約 9%。至少有 54 個海上石油和天然氣生產平台，或海灣地區所有平台的 8% 被撤離。

Brown Brothers Harriman 分析師在一份研究報告中表示，海灣地區占美國石油產量約六分之一，煉油產能的 45%。

電動車 9 月大戰

戴姆勒賓士 (Mercedes-Benz) 於週二 (4 日) 時間推出其備受矚目的電動休旅車 SUV。這也標誌著美國電動車商特斯拉 (TSLA-US) 在這塊快速增長的高端電動汽車市場佔據的主導地位，正受到德國車商的強力競爭。

母公司為戴姆勒的賓士、BMW (BMWG-DE)、和福斯汽車 (VLKAY-US) 的奧迪 Audi 和保時捷 Porsche 部門都試圖擊垮價值 520 億美元的特斯拉。

分析公司 LMC Automotive 預計特斯拉未來 10 年市佔將從目前的 12.3% 下降至 2.8%，即使其絕對銷售額持續上升。同時也認為，德國合併市場總額於 2020 年將達市佔 11.8%，2023 年增加至約 19%。

產出的能源無法被供應 而被浪費

二疊紀 Permian Basin 的管道容量限制不僅影響了石油產量的激增。天然氣管道也短缺，西德州和新墨西哥州的運營商一直在以更高的速度燃燒天然氣，因鑽井者喜歡燃燒而不是關井，深怕錯過了二疊紀石油生產貨幣化。

美國二疊紀 Permian Basin 的企業們預計每日都會燃燒價值約 100 萬美元的天然氣。燃燒天然氣產生的溫室氣體排放量相當於 200 萬輛汽車的排放量。估計二疊紀的鑽探工人將燃油中的三分之一燃燒。

在利比亞動蕩

利比亞首都黎波里 Tripoli 的敵對民兵之間的暴力事件也令油價持謹慎態度

多國動蕩

委內瑞拉因陷入財政危機，貨幣貶值。原油出口量下滑。

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。

伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。據知情人士透露，國營伊朗國家石油公司的官員暫時預計 9 月份原油出貨量將從 6 月份的約 230 萬桶下降至每日 150 萬桶左右。

OPEC 增產

由沙烏地阿拉伯主導的石油輸出國組織 OPEC 與俄羅斯在 6 月底同意，經過一年多的減產後開始提高原油產量。此舉也逼使油價無法提升過高。

布蘭特逆價差

投資者也在關注全球基準布蘭特原油進入所謂的逆價差 Backwardation，即近期油價高於未來價格的結構。這可能是油價未來進一步上漲的跡象。

此外，逆價差也有可能是年底供應量應不足的可能，包括上述的伊朗、利比亞、和委內瑞拉問題。