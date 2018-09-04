能源盤後─伊朗制裁籠罩供應面 美休市後週二API數據展望

儘管有跡象表明美國產量增加，但投資者重新關注於 11 月的伊朗制裁供應面風險，週一油價開始走高。

美國週一 (9 月 3 日) 放勞動節假日 1 天，股市休市。

布蘭特原油期貨收高 0.51 美元，或 0.66% 至每桶 78.15 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.27 美元，或 0.39% 至每桶 70.07 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.81% 至每加侖 2.033 美元。

天然氣收高 0.051 美元，或 1.75% 至每一千立方英尺 2.865 美元。

支撐當前的看漲情緒的是供應面支持，而其中大部分是由於伊朗石油出貨量下滑所致。伊朗為石油輸出國組織 OPEC 的第 3 大生產國，而其出口的下滑速度超過預期。

據知情人士透露，伊朗國營伊朗國家石油公司的官員暫時預計 9 月份原油出貨量將從 6 月份的每日約 230 萬桶降至 150 萬桶左右。

WTI 原油價格日線趨勢圖 / 圖：cnbc

美國總統川普今年 5 月決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為重新實施經濟制裁，針對伊朗石油工業的措施將於 11 月生效。

ING 銀行的分析師表示，石油市場的投機性投資已被「對伊朗供應的擔憂」重新點燃。

美國能源信息管理局 EIA 的最新數據顯示，6 月份美國原油日產量較 5 月份增加了每日 23 萬桶。諮詢公司 JBC Energy 的分析師週一在一份報告中表示，強勁的 6 月數據讓我們相信 7 月及 8 月的生產路徑正向，因此預計美國應該在某一時間點超過每日 1100 萬桶大關。

市場觀察人士正在展望美國石油協會 API 的每週二美國庫存數據以及 EIA 週三出爐的每週官方數據。