9月電動車月：賓士、奧迪搶灘電動車 特斯拉市佔告急

戴姆勒賓士 (Mercedes-Benz) 將於週二 (4 日) 時間推出其備受矚目的電動休旅車 SUV。這也標誌著美國電動車商特斯拉 (TSLA-US) 在這塊快速增長的高端電動汽車市場佔據的主導地位，正受到德國車商的強力競爭。

母公司為戴姆勒的賓士、BMW (BMWG-DE)、和福斯汽車 (VLKAY-US) 的奧迪 Audi 和保時捷 Porsche 部門都試圖擊垮價值 520 億美元的特斯拉。

Benz 的 EQC 電動車，是電子 EQ 子品牌下的第一款型號。IHS Markit 的汽車動力系統分析師 Wajih Hossenally 表示，儘管特斯拉目前在豪華電力市場上佔有一席之地，但在德國高端產品推出後，認為情況會有所改變。特斯拉幾乎沒有競爭對手的時代將從 2019 年開始改變。

與 IHS Markit 競爭的分析公司 LMC Automotive 對此也表示贊同，預計特斯拉未來 10 年市佔將從目前的 12.3% 下降至 2.8%，即使其絕對銷售額持續上升。同時也認為，德國合併市場總額於 2020 年將達市佔 11.8%，2023 年增加至約 19%。

新電動 Benz 預計明年首次出貨，其定價將接近汽油的 GLC 價格，與特斯拉售價 49000 美元的 Model 3 相同，並以其更暢銷的 SUV 形式提供銷量支持。特斯拉的 SUV 車款 Model Y 預計不會在 2020 年至 2021 年出貨。

圖：Benz

EQC 採用運動型曲線內裝類似於目前的 C 轎車款式。同時，為了頑強地追求矽谷風格包括執行長 Dieter Zetsche 在內的高層們已經開始穿著牛仔褲和運動鞋，並選擇了斯德哥爾摩市的創業場景和綠色證書，來發布此喜訊。

與特斯拉一樣，Benz 甚至在宣布價格前就宣布了挪威的 EQC 訂單。它已在歐洲最大的電動車市場積累了超過 2000 個可退還的 20000 克朗 (2400 美元) 預訂金，去年特斯拉在此銷售了 8500 輛汽車。

此次發布會是為期 3 天的活動，以 DJ 和瑜伽與 YouTube 明星為特色。

基於概念車，EQC 配備應該擁有一個 70 kWh 的電池組，適用於長達 500 公里 (310 英里) 的範圍。論動力，Benz 表示 EQC 在前後軸上配備了兩個電動馬達，總功率輸出高達 300 kW 千瓦。該汽車製造商聲稱它能夠在 5 秒內從 0 加速到 100 公里 / 小時 ( 0 到 62 英里 / 小時)。

圖：Benz

奧迪也於週一開始生產其 e-Tron SUV，預期 9 月 17 日在舊金山舉行銷售活動，距離特斯拉弗里蒙特裝配廠僅 40 英里。它還計劃開始接受由可退還的 1000 美元預訂金。

e-Tron 將於明年初在展廳展出，2020 年將再由 2 輛電動奧迪和保時捷 Taycan 跑車推出。

較落後的 BMW 目前電動 Vision iNext 仍然只是一輛概念車。但以被公司安排了 5 天 4 城市的行銷活動。

三家德國汽車製造商正在與福特 (F-US) 合作，在主要高速公路上開發自己的快速充電器網絡。

麥肯錫 McKinsey 合夥人 Nicolai Mueller 提到，德國製造商在他們的 DNA 中擁有非常理想、好開、有趣的高端汽車，無須被特斯拉比下。

BMW 的 i3 mini 和之前 Audi 的 e-Tron 未能大批量銷售，但此後電動車市場已經成熟。隨著德國的攻勢在 2019 年至 2020 年間開始，大量的競爭只會對消費者有利。