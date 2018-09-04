為何SEC拒絕批准比特幣 ETF？加密貨幣專家點出理由

在美國證券交易所 (SEC) 不斷推遲與拒絕的情況下，至今比特幣 ETF 尚未傳出好消息，讓投資者倍感憂慮。曾於高盛任職的加密貨幣專家 Bill Barhydt 點出問題癥結，主因在於，目前提出申請者，多為新創公司，與 SEC 過去批准的企業機構並不相同。

上週末南韓虛擬貨幣交易所 Bithumb 與韓國農協銀行續簽協議，重新恢復交易服務，受此利多消息激勵，比特幣價格反彈突破 7300 美元關口，截稿前比特幣週二 (4 日) 揚升 0.79%，暫報 7319.09 美元。

比特幣週二 (4 日) 下午揚升 0.79%，截稿前暫報 7319.09 美元。(圖：coindesk)

比特幣支付初創公司 Abra 執行長 Bill Barhydt 表示，因為這些申請人並未符合 SEC 期望的財務原型。

Barhydt 進一步解釋，申請人各方各面都需要符合 SEC 的期望，以便順利獲得批准，建議來自可信賴的金融機構進行申請贏面會比較大，而非一家初創公司或鮮為人知的公司。

7 月美國證券交易所 (SEC) 拒絕了 Winklevoss 雙胞胎 ETF 決議過後，VanEck 與 SolidX 聯手推出比特幣 ETF 提案也被推延到 9 月底。

8 月 23 日 SEC 已經拒絕 9 項 ETF 的申請，並以相同理由拒絕，即比特幣具極高的波動性、缺乏基礎經濟價值、監管單位和有心人士會利用比特幣進行洗錢或匿名轉帳。

加密貨幣多頭認為，贏得 SEC 的青睞是比特幣轉向銀行與消費者信託行業的重要一步，但由於今年比特幣價格大幅下滑，已明顯打擊大型金融機構參與的樂觀情緒。

比特幣在 2017 年漲了 10 倍，當時飆升至接近 2 萬美元的歷史最高點，但加密貨幣目前正從神壇下墜落，下滑約 60%。

然而，Barhydt 樂觀預測後市，由於比特幣 ETF 的需求很高，他打賭明年很有可能推出比特幣 ETF。

SEC 將於 9 月 30 日決定是否批准或不批准 VanEck SolidX 比特幣信託基金 ETF，BitBull Capital 行政總裁 Joe DiPasquale 表示，SEC 近期似乎正重新考慮相關計畫，並積極提出建議，將為加密市場營造一個非常利好的復甦環境。