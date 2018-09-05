【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股受到市場擔憂貿易問題再度出現升溫，加上新興市場再度發生動盪疑慮再起，使得今日台股開盤呈現下跌，而台股盤中受到台積電上漲帶動，一度翻紅，不過在金融及傳產類股走勢疲弱影響，導致台股再度翻黑走跌，終場台股下跌 26.25 點；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 18.03 億元。

《國際金融市場焦點分析》

棚改收緊預期再度出現升溫，加上目前美國將可能在 9/6 公佈對中國公佈 2000 億元關稅清單，導致上證指數由水泥、鋼鐵、金融類股領跌下呈現下跌，而 A50 指數由保利地產及萬科領跌下，下跌超過 200 點；花旗昨日發表報告指出澳門博彩收入可望持續提升，並調高博彩類股目標價，不過受到今日市場再度擔憂棚改預期下，使得恆生指數由地產類股及博彩類股領跌下，下跌超過 600 點。

《國際商品市場焦點分析》

颶風 Gordon 臨近美國墨西哥灣沿岸，各原油設施被迫關閉，預期 9.2% 的原油生產以及 9.1% 的天然氣生產中斷，WTI 期或受到消息刺激盤中一度突破 71 美元，不過晚間受到美元強勢以及獲利賣壓，期價大幅拉回一度回測 69 美元，收盤微幅收高，價格呈現劇烈震盪，關注明晚 EIA 庫存報告；美國 ISM 製造業指數意外大幅拉升，美元指數一度突破 95.5 點，黃金期價受到衝擊失守 1200 美元關卡。

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