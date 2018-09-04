〈頂級財管夯〉台灣人愈來愈有錢 土洋銀行掀高端理財大戰

瑞士信貸調查，全球財富總額達到 280 兆美元，年成長率為 6.4%，台灣財富部分總額為 3.6 兆美元，年成長率達 12.1%，動能大過於全球平均；這也讓各銀行嗅到高端財富管理商機，私人銀行業務過去向來是外銀的強項，但是近期本土銀行也大舉搶進，土洋銀行掀起頂級客戶財富管理大戰。

台灣有錢人越來越有錢，據瑞士信貸研究機構 2017 年報告，台灣財富部分總額為 3.6 兆美元，年成長率達 12.1%，動能大過於全球平均，且台灣資產在 3000 萬元以上的人數達 38 萬人，預計 2022 年將突破 50 萬人大關。不單單如此，根據瑞普萊坊最新的 2018 年財富報告，台灣淨資產逾 5000 萬美元的「超級富豪」人數，已自 2016 年的 1590 人增加 420 人、達到 2010 人，顯示台灣金字塔頂端客群的成長力相當可期。

國際上，私人銀行客戶的資產門檻是 100 萬美元，普遍可以獲得超越一般財富管理的服務，而台灣的私人銀行資產門檻也大多落在 3000 萬 - 5000 萬元。

外銀向來主打私人銀行業務，瑞銀財管、法巴銀財管，在台灣的業績年年倍數成長；渣打銀行今年以來也積極進攻財富管理，看好台灣富裕族群的金融需求，包含量身訂做全方位理財分析、專業財富方案與全球尊尚禮遇等 3 大特點，目標更直接針對台商經貿往來需求設計專屬禮遇，標榜能為台商在大陸找醫院門診、為小孩找學校。

不但如此，渣打銀 7 月底在台推出以「定存利息」兌換航空哩程的創新服務，根據渣打銀統計，推出後短短兩週就湧入超過 2 億美元的存款，更有不少存戶一口氣從他行搬入 5000 萬元辦理定存，顯示台灣富裕人士的口袋深不可測。

星展銀行今年也同樣積極搶進頂級財管業務，去年底完成併購澳盛銀行個人金融與財富管理業務後，財富管理客戶暴增 2 倍，高端客戶的入門資產同樣也是 3000 萬元。星展銀行主打對於亞洲市場的瞭解與掌握，提供台商客戶客製化財務諮詢服務，為台商分散資產配置。

不只外銀，本土民營銀行也紛紛搶食大餅，台新銀行設定往來資產總額達 5000 萬元以上的客戶，推出財富管理「翡翠會員」，台新銀行專業團隊特別請資深理財顧問與理財諮詢師、保險規劃師、信託規劃顧問提供量身訂做的資產配置建議，及專屬海內外資產規劃諮詢，甚至祭出私人管家、頂級健檢… 等多項頂級會員禮遇。

玉山銀行還特地將私人銀行部及台北環金中心搬遷至新落成的台北南山廣場大樓 33 樓，宣示玉山私人銀行業務要快步的往前走，私人銀行客戶的資產規模大都超過 1000 萬美元，服務內容包括台灣企業家的家族理財，甚至是企業接班。

中國信託商銀更是針對資產超過新台幣 1.5 億元客戶，推出「臻富家」服務，服務範圍也涵蓋資產配置、企業經營、家族傳承。

到底高端客戶在財富管理的投資策略上與一般客戶有什麼不一樣？根據台新銀行大數據分析資料顯示，財富管理客戶在資產配置上，投資比例高於銀行存款，在投資項目中，除基金、保險、國外債券外，也有因資產傳承目的增加信託的配置，理財選項多元。