蘇州廠復工 毅嘉8月合併營收7.15億 近43個月新高

毅嘉 (2402-TW) 今 (3) 日公布 8 月自結合併營收 7.15 億元，月增 42%，年增 3%，營收表現增溫，主受惠環保事件的影響已經排除，蘇州廠全面復工，補足客戶先前的訂單出貨，加上消費型產品旺季效益帶動，單月營收創下近 43 個月新高。

毅嘉指出，8 月營收中，軟板產品為 5.32 億元，機構整合元件產品為 1.83 億元；累計今年前 8 月合併營收 46.03 億，年增 1%。

毅嘉表示，8 月營收大幅成長，依據目前訂單暢旺的情形預估，將持續帶動營運穩定成長。此外，蘇州廠區目前營運已完善符合當地環保排放標準，未來將進一步整改投資支持綠色環保。

毅嘉強調，蘇州廠除已投資先進的鎳 / 銅污染處理設備、設立嚴謹的即時監控系統外，將持續投資導入高端技術的排放處理設備及監控管理系統，預計整體將投入約 1-1.5 億元的預算，建置領先法令標準的高規格管制，積極配合環保機關要求。

毅嘉第 2 季合併營收 17.9 億元，季增 12.3%，首季合併毛利率 7%，季增 5 個百分點，合併營業利益 0.1 億元，合併稅前淨利 0.97 億元，單季轉虧為盈，創近 4 年同期新高，每股稅前盈餘 0.32 元。

毅嘉累計上半年合併營收 33.83 億元，年增 4.9%，合併毛利率 4%，年增 2 個百分點，合併營業損失 0.63 億元，合併稅前損失約 0.26 億元，每股稅前虧損 0.09 元。