上櫃公司去年總營收破3兆！半導體業帶動全年成長8% 但這3業表現「倒退嚕」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-13 20:11

櫃買中心今 (13) 日公布，全體 874 家上櫃公司已於 115 年 1 月 12 日前完成 114 年 12 月營收申報 。據統計，114 年 12 月份全體上櫃公司營收總計 2965 億元，較 113 年同期增加 271 億元，成長 10% 。累計至 12 月，全體上櫃公司營收總計 3 兆 347 億元，較 113 年同期成長 2153 億元，年增率為 8% 。其中營收成長公司共 527 家，主要由半導體業帶動起飛，營收衰退產業，則包括建材營造、鋼鐵工業及綠能環保類。

半導體業帶動上櫃公司去年總營收破3兆！全年成長8% 但這3業表現「倒退嚕」。（鉅亨網資料照）

在單月表現方面，12 月全體上櫃公司營收總計 2965 億元，較 113 年同期的 2694 億元成長 10% 。營收成長公司共 513 家，衰退公司共 361 家 。帶動成長的主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業 。半導體業受惠於 AI 應用及雲端服務需求，單月營收成長 25%；其他電子業受惠 AI 晶片及伺服器散熱需求，營收年增 24%；電子零組件業則因 AI 伺服器需求升溫，營收年增 12% 。

‌



累計至 114 年 12 月，全體上櫃公司累計營收達 3 兆 347 億元，較 113 年同期成長 8% 。營收成長公司共 527 家，衰退公司共 347 家 。累計營收成長之主要產業同樣為半導體業（成長 10%）、其他電子業（成長 22%）及電子零組件業（成長 12%），其成長原因受惠於 AI 及雲端相關產業需求持續暢旺 。

在營收衰退產業部分，12 月單月衰退主要產業為建材營造（年減 8%）、其他（年減 8%）及綠能環保（年減 17%） 。建材營造因依建案完工交屋進度認列收入，其他及綠能環保則因承接工程案件依進度認列，導致單月營收較 113 年同月衰退 。