電競換機潮首受惠 法人喊買微星 目標價130元

看好全球電競市場的成長以及輝達 (nVIDIA) 新 GPU 推出後的換機需求，台系券商近日首評微星 (2377) 給予「增加持股」評等，目標價 130 元，今、明兩年的 EPS 分別將達 9.14 元與 9.47 元，年增率各為 56% 與 4%，將持續改寫歷史新高紀錄。微星週一 (3 日) 股價在台股重挫百點之際逆勢上揚，最高來到 109 元價位，上漲 2.3% 或 2.5 元。



該券商指出，因電競筆電營收穩健，微星上半年營收在挖礦降溫之下仍有年增 15-20% 的水準，下半年輝達新 GPU 推出，將帶動其繪圖卡、電競筆電與桌機、主板營收同步成長。



至於 2019 年，預期英特爾 10 奈米製程的 CPU 與輝達下一代 7 奈米製程 GPU 的推出，將持續帶動電競硬體需求，對微星全年度的營收與營益率均有正面影響。該機構預估，微星今年營收將逾 1,242 億元，明年將逾 1,304 億元，連續創高，EPS 則分別達 9.14 元與 9.47 元。



出貨量方面，預估今年微星繪圖卡與電競筆電因新 GPU 推出而明顯成長，繪圖卡出貨年增估 10-15%，電競筆電出貨年增 10-20%，電競桌機出貨年增 30-40%，整體營收年增 17%。



而繪圖卡與電競筆電的單價上揚，成為營收獲利成長主力。其中，繪圖卡今年出貨估達 900-950 萬片，單價年增 10%，營收年增 20-30%，電競筆電今、明年營收成長率達 15-20%。