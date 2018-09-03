〈逐筆交易後年上路〉當沖客、短線操作中實戶恐不樂見

金管會今 (3) 日宣布，台股逐筆交易制度將在 2020 年 3 月 23 日正式上線，福邦證券董事長 (前證交所總經理) 林火燈對此指出，撮合成交的方式和過去不同，國內法人受影響不大，採長期投資的散戶也不至於有感，受影響較大的是短期投資的自然人，主因在於波動度減少，恐怕不是當沖客和短期進出的中實戶所樂見。

林火燈強調，國內眾多的散戶必須先了解未來新制上路後，資訊揭露方式將不同，過去是 5 秒搓一盤尋求最大成交量，但未來是隨到隨搓，時間的重要性更顯著，不過，對於長期投資人影響不大，卻對當沖客等短期投資人影響劇烈。

林火燈提醒，逐筆交易會使波動度減少，散戶中實戶不見得喜歡。

事實上，過去各大機構已做過許多分析，統整出撮合方式不同會對投資人產生的影響，大多數意見是認同資訊透明，且會使波動度減少，林火燈說，交易制度畢竟不同，特別是自然人更需熟悉適應，甚至可將此交易制度納為一種交易策略。

券商公會理事長簡鴻文日前也曾說，支持逐筆交易未來發展，會使市場更有效率，不過初期要花一段時間對投資人教育宣導。

目前台股交易採集合競價，為每 5 秒撮合一次，不過，歐美股和亞股多數在盤中已採逐筆交易撮合機制，因此，證交所積極推動此制度以接軌國際，在 2020 年 3 月 23 日上線後，盤中時段上午 9 時至下午 1 時 25 分將實施，而開收盤時段仍維持集合競價。