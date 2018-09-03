美股多空對決 獲利高檔難再？分析師籲往海外投資

華爾街剛剛結束多年來最佳的 8 月表現，標準普爾 500 指數在自 2014 年以來的最佳 8 月中漲幅超過 3%，而納斯達克指數更是 18 年來最佳。

一位分析師指出，美股未來再好恐怕也不過如此，這反而可能是問題所在。

Russell Investments 客戶投資策略總監 Mark Eibel 表示，「短期數據看起來不錯，第 2 季國內生產總值修正值看來很棒，企業獲利也很好，但如果已經接近『再好也不過如此』時，那麼我們認為現在是低買高賣的最佳時機。」

Eibel 表示，美股正在進行「雙重對決」，其中利多消息對上可能很糟的前景。強勁的經濟成長和創紀錄的獲利為多頭提供了能量，而預期更高的利率和強勁的下跌動能使得空頭有悲觀的理由。

他說，「我們知道估值越來越貴，我們知道利率將會上升，所以這種對抗每天都在上演。」

S&P 500 指數的本益比接近 17，而其中一些個股如 Netflix (NFLX-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 的本益比更超過 S&P 500 的 5 倍。

另一個看空的觀點是上升中的利率，它也是影響股市的一個重要因素。根據 CME 集團聯邦基金期貨的數據，市場對聯準會 9 月和 12 月會議再次升息，幾乎完全確定。

投資人表示，S&P 500 指數企業的獲利成長也將達到最高水平，並限制股價進一步走高。

Eibel 表示，「大家都知道和一年相比絕對成長很多，因為稅收改革反映在今年的數字而非去年，所以沒有人會懷疑今年數字比較好看的原因。」「但從現在開始，一年後這些獲利的比較結果會是如何？」

第 2 季 S&P 500 指數的企業獲利從未如此高，FactSet 調查的分析師預計全年獲利成長 22%，但 2019 年可能會少掉一半。

他指出，「我們認為在美股獲利會變得越來越難。」相反地，國外反而有更好的機會。

他說，「我們喜歡歐洲和日本。我們喜歡零利率、便宜的股票以及經濟狀況良好且獲利正在改善的經濟體。目前在美國以外的環境中賺錢變得比較容易了。」