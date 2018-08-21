美股拚最長牛市 ING看好標普500攀上3130點再創新高

若漲勢延續至 8 月 22 日，美股將創史上最長牛市；荷蘭國際集團 (ING) 分析師看好標普 500 指數攀上 3130 點，突破歷史高位 (2872 點)。

標普 500 指數於 2009 年 3 月 9 日，跌至 666 點，之後便開始回升，在 2018 年 1 月 26 日，創下 2872 點的歷史高點，累計漲幅逾 330%，假設漲勢延續至 8 月 22 日，此輪牛市將達 3453 天。

根據 CNBC 報導，ING 高級技術分析師 Roelof-Jan van den Akker 表示，週一標普 500 指數收漲 6.92 點 (0.24%)，至 2857.05 點，與歷史高點的差距，僅約 0.6%

Akker 指出，一旦標普 500 指數突破 2875 點，將吸引更多投資人追高，再創一波漲勢，帶動標普 500 攀上先前 ING 預測的長期目標 (3130 點)。

牛市總有結束的時候，Akker 認為，這波牛市歷時太長，引來不少看跌意見，假設標普 500 真的一舉突破歷史高點，極可能成為這波牛市的「最終一升」。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 也說，部分市場指標已達高峰，恐無繼續成長的空間。

部分分析師主張，過去 10 年，美股牛市的動力，受惠於美國及全球央行的寬鬆貨幣政策；如今，聯準會 (Fed) 已開始採取緊縮措施，加上股市估值偏高，牛市恐將告終。