研究：當成長型股票表現優於價值型 標普500走勢可能會明顯上揚

根據 Bespoke Investment Group 的數據，在相對於價值型股票大跌三天後，成長型股票平穩地反彈，這可能會帶動大盤指數走高。

統計顯示，標準普爾 500 成長型指數自 7 月 31 日起至週三收盤上漲 2.96%，而標準普爾 500 價值型指數的漲幅為 0.75%。預計成長型股票的漲幅將高於大盤走勢，而價值型股票的價格相對於其基本面而言偏低。

Bespoke Investment Group 聯合創始人 Paul Hickey 在報告中表示，「很難讓人相信只花一週多一點的時間就能證明成長型股票令人讚歎的反彈，但套句馬克吐溫的話，有關成長型交易已死的說法可能被誇大了。」「成長型股票已經收回 7 月底的 3 天低迷跌幅約一半。」

在價值型股票 7 月下旬大幅下挫後，成長型股票表現優異。7 月 27 日至 7 月 30 日期間，成長型表現超過價值型 2 個百分點。

成長型股票的大幅上揚引發價值型股票潛在反彈的討論，這些股票在這波牛市中基本上表現不佳。

（圖：Bespoke Investment Group）

自 2009 年 3 月這波牛市開始以來，成長型股票上漲超過 360%。在此同時，價值型股票僅成長了 265%。由於 蘋果 (AAPL-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 分別飆升超過 1600% 和 719%，讓科技股漲幅超過 500%，成為推動成長型股票表現優異的主因。

但是，這次表現不佳的情況隨後出現一個為期三天，成長型超過價值型 2 個百分點的走勢，這種情況在這波牛市中只發生過 2 次。根據 Bespoke 的說法，標準普爾 500 指數往往在這種情形之後上漲更多。

Hickey 說：「注意看標準普爾 500 指數在前幾次類似時期後的表現，就知道接下來指數會進一步上漲。」