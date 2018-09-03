特斯拉未達週產6000輛目標 但第3季產能可望如期達標

截至 8 月底，特斯拉 (TSLA-US) 自我設定的目標是每週生產 6000 輛 Model 3 型電車，第 3 季總產量為 5 萬輛至 55000 輛。但根據初步的統計資料，特斯拉的週產能目標 6000 單輛未能達標，但第 3 季總目標可望達成。

根據《Electrek》報導，特斯拉本季生產記錄正按計劃進行，但略微落後於野心勃勃的 Model 3 目標。

報導引述熟悉特斯拉生產線的可靠來源指出，特斯拉在 8 月的最後一周 (從 24 日到 31 日) 生產了大約 6400 輛電動車，其中 Model 3 約占 4300 輛。

這個數字落後於特斯拉的目標，因為該公司之前曾透露，它將在 8 月底前每週生產 6000 輛。

儘管如此，本季整體產量目前趨向於特斯拉的全季目標。

根據同一消息來源，截至週五 (31 日)，特斯拉在第 3 季生產了約 53000 輛電動車，其中包括超過 34700 輛 Model 3 車型。

特斯拉的單季生產數字已追上上一季，並且在第 3 季結束前還有整整一個月。

在目前的生產率下，特斯拉應該至少達到其 Model 3 生產目標的低標，但該公司仍在嘗試每週達到 6000 輛，如果在本月底達到目標，代表整體生產率已漸至佳境。