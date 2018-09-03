【大行報告】交銀：網絡遊戲將實施總量控製 短期内行業監管風險大

交銀國際發表互聯網行業週報指，網龍上半年收入同比增39%，普米運營效率提升推動公司非GAAP利潤同比增6倍。PC/手機遊戲收入分别同比增25%/53%。維持收入預測，預計2018年下半年公司利潤層面實現盈虧平衡。該行早前下調網龍目標價到25港元(前為32港元)。維持買入評級。

報告表示，網絡遊戲將總量控製，短期内遊戲行業監管風險大。八部門印發防控青少年近視措施，國家新聞出版署將控製新增網遊數量。青少年用戶佔遊戲用戶數估計在10%左右，估算青少年用戶對遊戲收入貢獻不高。該行認為，大遊戲公司由於遊戲儲備多，資金量充足，應對審批等流程經驗豐富，相比小公司有優勢。遊戲行業未來監管仍將繼續，總量控製細則公佈後，短期内或繼續影響遊戲公司股價走勢，但長期看，監管加強或使得遊戲市場更加集中。

消息上，騰訊音樂集團計劃10月18日美股上市；美團於9月20日赴港IPO，騰訊基石投資4億美元；Kaca動畫獲閱文集團5千萬人民幣戰投。

交銀國際維持行業領先評級。2018年下半年首選買入騰訊(00700-HK)，建議關註阿里巴巴(BABA-US)、百度(BIDU-US)、新浪(SINA-US)、陌陌(MOMO-US)、好未來(TAL-US)和58同城(WUBA-US)。

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