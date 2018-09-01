中國上半年新三板掛牌公司凈利潤同比增4.17% 杠桿率穩定

中國全國中小企業股份轉讓系統公司（新三板）周五宣布，截至8月30日公布半年報的10,483家新三板掛牌公司中，整體業績繼續保持增長，凈利潤合計411.08億元，同比增長4.17%。

新聞稿稱，上述企業中近七成掛牌公司上半年實現盈利。其中非金融掛牌公司實現營業收入共計9,133.98億元，凈利潤377.62億元，同比分別增長17.23%和8.84%，凈資產收益率為6.15%。上半年掛牌公司整體杠桿率為52.67%，較去年同期增長0.12個百分點。

“10,483家掛牌公司中，上半年營業收入同比增長超過50%的公司有2,058家，891家企業扭虧為盈，1,659家企業凈利潤翻番。”新聞稿表示。

數據顯示，在籌資活動現金流方面，今年上半年有5,086家企業實現了籌資現金凈流量為正，占比48.54%。掛牌企業今年上半年籌資活動現金流入為771.02億元，其中通過新三板市場股權融資募集資金357.94億元。

路透北京8月31日

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