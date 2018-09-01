中國第七次修正個人所得稅法獲批 起征點提高後年減稅約3200億元

中國第七次修正個人所得稅法周五獲批，起征點從3,500元人民幣/月提高至5,000元/月，未來還將動態調整。通過擴大三檔低稅率級距，中等收入以下群體減稅獲益較多，修正案還新增包括子女教育、住房貸款利息或者住房租金和贍養老人支出等專項附加扣除，減稅效果更為顯著。

中國財政部官員在人大常委會結束後的新聞發布會表示，此次起征點提高後，稅收一年大致要減3,200億元；修法後個人所得稅的納稅人占城鎮就業人員的比例將由現在的44%降至15%。

中國修改個人所得稅法的決定經十三屆全國人大常委會第五次會議表決通過，起征點確定為每月5,000元人民幣，新個稅法於2019年1月1日起施行，2018年10月1日起施行最新起征點和稅率。

新個稅法規定稱，居民個人的綜合所得，以每一納稅年度的收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除後的余額，為應納稅所得額。

“這個（起征點）提高了以後，從總體上來講，我們的稅收一年大致要減3,200億。”財政部副部長程麗華在人大常委會的記者會上稱，個稅起征點提高，包括這次新設立了專項附加扣除，將大大減少公眾稅負，減負就是增收，可以更好地擴大消費需求。

她在中國網直播發布會上稱，5,000元的基本減除費用標準是統籌考慮了城鎮居民人均基本消費支出、每個就業者平均負擔的人數、居民消費價格指數等因素後綜合確定的。這次修法除基本減除費用標準外，還新增了多項專項附加扣除，擴大了低檔稅率級距，廣大納稅人都能夠不同程度的享受到減稅的紅利，特別是中等以下收入群體獲益更大。

“僅以基本減除費用標準提高到每月5,000元這一項因素來測算，修法後個人所得稅的納稅人占城鎮就業人員的比例將由現在的44%降至15%。”程麗華表示。

她指出，在稅法審議過程中，又增加了兩項扣除，一是贍養老人專項附加扣除，二是允許勞務報酬、稿酬、特許權使用費等三類收入在扣除20%的費用後計算納稅，這樣使得相當一部分納稅人的費用扣除額進一步提高,“月收入在2萬元以下的納稅人稅負可降低50%以上。”

新個稅法規定，歷經此次修法，個稅的部分稅率級距進一步優化調整，擴大3%、10%、20%三檔低稅率的級距，縮小25%稅率的級距，30%、35%、45%三檔較高稅率級距不變。多項支出可抵稅。今後計算個稅，在扣除基本減除費用標準和“三險一金”等專項扣除外，還增加了專項附加扣除項目。

專項附加扣除，包括子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或者住房租金、贍養老人等支出，具體範圍、標準和實施步驟由國務院確定，並報全國人大常委會備案。

程麗華舉例稱，假如某個納稅人的月工薪收入是15,000元，按現行稅法的3,500元的起征點計算，最後他應交稅1,870塊錢，按照修改後的稅法計算，只需要交稅790塊錢，稅負減輕58%。如果再考慮其他扣除項目，以及這次新增加的專項附加扣除，那麼他的稅負還會進一步減輕。

對於專項附加扣除，她表示初步考慮對專項附加扣除設置一定限額或定額標準，既要保障納稅人方便納稅，相關支出得到合理扣除，又要體現政策公平，能夠使廣大納稅人實實在在地享受到減稅的紅利。

此次個稅法修正，向綜合征稅的方向又邁進一步。財政部稅政司司長王建凡在記者會上稱，下一步綜合與分類相結合的個人所得稅制改革還要進一步推進。去年個稅收入已經占到整體稅收收入的8.2%，隨著收入水平提高，收入分配結構改善，個人所得稅對於稅收的貢獻今後可能還會有所上升。

根據新個稅法，自2018年10月1日至2018年12月31日，納稅人的工資、薪金所得，先行以每月收入額減除費用五千元以及專項扣除和依法確定的其他扣除後的余額為應納稅所得額，依照個人所得稅稅率表（綜合所得適用）按月換算後計算繳納稅款，並不再扣除附加減除費用。

6月19日，個人所得稅法修正案草案提請十三屆全國人大常委會第三次會議審議。這是該法自1980年出台以來第七次修正，也開啟中國個稅制度的一次根本性改革，但當時未提請人大會議表決。

本次個人所得稅法修正案草案中，未對個稅起征點作出修改，維持了一審稿中起征點調至每年6萬元人民幣，即每月5,000元的標準不變，而對贍養老人的支出，此次報告中則予以稅前扣除。

路透北京8月31日

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