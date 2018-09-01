分析師調降對2018年油價的預估 擔心貿易戰影響原油需求

周五的一項路透調查顯示，鑒於越發擔心貿易緊張情勢影響原油需求，石油分析師8月調降他們對2018年油價的預估，為近一年來首見，雖然供應下滑尤其是來自伊朗的供給，可能會限制油價跌勢。

這項對45位經濟學家和分析師的調查顯示，2018年布蘭特原油均價料為每桶72.71美元，較前月調查預估的72.87美元低0.16美元，但高於年內平均的71.96美元。2019年布蘭特原油均價料為72.58美元。

2018年美國原油期貨均價料為每桶67.13美元，上月調查預估為67.32美元，年內至今平均為66.40美元。

“要是沒有超過的話，伊朗石油的最終損失可能與2012-2015年期間多邊制裁導致的損失量相仿，”法國巴黎銀行大宗商品市場策略全球主管Harry Tchilinguirian稱。委內瑞拉、利比亞和安哥拉等國家的供應也存在風險。

“這些供應面因素，對油價構成強大的上行風險。”

美國對伊朗能源行業的制裁將於11月4日生效實施，盡管該國8月原油和凝析油出口預計已經降至16個月低點。

但分析師擔心，全球貿易爭端可能影響經濟增長，進而可能意味著亞洲進口商對原油的需求下降。

美國與多個國家、尤其是與中國的貿易戰不斷升級。

“就像土耳其危機可能蔓延一樣，貿易緊張情勢可能會令亞洲的石油需求增勢放緩；而需求增勢放緩會很容易就抵消掉伊朗原油供給減少的影響。”德國商業銀行資深大宗商品分析師Carsten Fritsch稱。

分析師稱，石油輸出國組織(OPEC)會繼續調整原油供應，以確保全球油市保持平衡。

路透8月31日

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