〈中石化法說〉中國未來3年積極擴產CPL 余建松：營運面臨非常大壓力

中石化 (1314-TW) 今 (31) 日召開法說會,中石化總經理余建松表示,近來中國積極擴產 CPL 與改良製程,預計到 2020 年底,中國產能將從目前的 350 萬噸成長至 550 萬噸,供給遠超過市場需求,未來 2 至 3 年內沒有停止擴充的訊號,恐使中石化面臨非常大的經營壓力,全球前五的地位可能很快會被大陸廠商追上。

中石化近年以石化本業與土地開發雙主軸並行佈局,去年 CPL(己內醯胺) 營收占比 63%、AN(丙烯腈) 為 29%,為國內唯一的 CPL 製造商,台廠中生產 AN 的業者除中石化外,僅有台塑 (1301-TW),目前中石化為全球前五大 CPL 製造商、前十大 AN 製造商。

不過,余建松表示,雖然目前 CPL 產能仍名列全球排名前五,但由於中國產能持續擴充、且產能跑得很快,未來 2 至 3 年內,沒有看到停止擴充的訊號,全球前五的地位可能很快會被大陸廠商追趕上。

中國近來積極擴產與改良 CPL 製程,余建松指出,中國目前約有 350 萬噸產能,預期到 2020 年底可望達到 550 萬噸,產能增長相當快速,甚至 2022 年可能上看 660 萬噸,從需求面來看,受到中國沿海經濟成長帶動影響,去年需求成長約 10%,但供給遠超過需求,加上中國有關稅與反傾銷稅等貿易壁壘保護,產能外銷上有困難,主要以內銷自給自足為主。

就中石化本身來看,余建松坦言,雖然中石化 CPL 主要以內銷為主,但下游終端出口還是需外銷,受到關稅壓力與中國產能過剩影響,使中石化未來可能面臨非常大的經營壓力。財務長陳穎俊也說,下半年中國就有 30 萬噸的產能將開出,加上第 4 季進入需求淡季,預期將對中石化第 4 季 CPL 營運造成壓力。

至於 AN 部分,余建松表示,由於中國目前 AN 大多仰賴進口,競爭激烈程度不如 CPL 來得大,不過,明年第 1 季中國斯爾邦石化將有 1 套 26 萬噸產能開出,最外明年第 4 季浙江舟山石化 26 萬噸的產能也可望投產,屆時將對 AN 市場帶來壓力。