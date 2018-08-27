〈財報〉良好財報無法磨滅的事：中石化勘探競爭力遇到問題？

中國石油化工 (0386-HK) 表示，由於煉油利潤攀升以及原油價格反彈使其石油和天然氣勘探部門損益平衡，其半年收益躍升至歷史最高水平。

世界最大的煉油商也被稱為中石化，週日 (26 日) 在向上海證券交易所提交的一份文件中引用國際會計標準稱，今年前 6 個月的淨收入從去年同期的人民幣 279 億元增加到 424 億元 (約 62 億美元)，也是自 2000 年​​來最好半年獲利。

中石化最新一季財報顯示：

煉油業務的營業利潤增長 32.5% 至 389 億元。

勘探和生產部門的經營虧損從去年同期的 -183 億元減少至上半年的 -4.12 億元。

營業利潤翻倍，從去年人民幣 107 億元漲至上季的 231 億元。

上半年資本支出達 237 億元，而全年預計為 1170 億元。

上個月中石化在盈利預告中標誌著上半年盈利的增長，並表示其上游業務因國際油價上漲而「顯著改善」。該公司的大部分資金都是將石油加工成燃料，近年來由於其老化油田的生產成本較高，勘探和生產部門的虧損負擔沉重。

光大新鴻基公司駐北京分析師田淼表示，「良好的成本控制和更高階級燃料產品的毛利，有助於抵消中石化煉油業務的上漲石油採購價」。

週五 (24 日)，中石化在香港的股票上漲 1.2%，收於 7.52 港元。該股今年上漲了 31%，而該市的基準恆生指數下跌了 7.5%。1 月至 6 月全球基準布蘭特原油平均價格約為每桶 71 美元，而去年同期為 53 美元。

田淼表示，「儘管石油價格上漲提振了中石化的上游業務，但仍未達到損益平衡，這可能會引起人們對其勘探業務的競爭力而擔憂，因為即使石油價格在 70 美元左右，它仍然無法獲利」。

展望未來，2018 年下半年中石化預計原油產量為 1.46 億桶，天然氣產量為 4978 億立方英尺。原油加工量為 1.21 億噸，國內成品油銷量 9050 萬噸。

中石化最大國內競爭者為中海油及中石油。