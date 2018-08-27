〈財報〉油價漲 中石化上半年大賺逾5成 上市來表現最佳

中國石油化工 (0386-HK) 發佈 2018 年度上半年財報，純利較去年同期大增 51.8% 至人民幣 423 億元，勝市場預期，每股盈餘年增 51.8% 至人民幣 0.35 元，均勝市場預期，交出上市以來最佳的半年業績表現。集團配發每股中期息港幣 0.16 元，年增 60%。

期內，公司營收人民幣 1.3 兆元，年增 11.5%；經營收益人民幣 615.76 億元，年增 56.6%。中石化表示，公司上半年抓住油價回升有利時機，大力推進高效勘探和效益開發，不斷增加經濟可採儲量，注重降本減費，取得了較好成效。

上半年油氣當量產量 224.59 百萬桶，年增 1.4%。其中原油產量 143.63 百萬桶，年減 1.6%；天然氣產量 4762 億立方英尺，年增 5.3%。上半年，公司油氣現金操作成本年增 0.1%，至人民幣 768 元 / 噸。

由於國際油價持續走高，期內中石化營業額年增 11.5%，至人民幣 1.27 兆元。原油實現價格為人民幣 2880 元 / 噸，較上年同期增長 22.2%；天然氣實現價格為人民幣 1362 元 / 百萬立方米，年升 7.2%。汽油平均實現價格年升 9.6%，至人民幣 6966 元 / 噸；柴油和煤油實現價格分別為人民幣 4889 元 / 噸和 3547 元 / 噸，分別上升 16.6% 和 19.0%。

另外，公司資源稅增加人民幣 4 億元，石油特別收益也增加人民幣 4 億元。

煉油業務方面，上半年煉油事業部實現經營收益人民幣 389 億元。期內原油加工量 1.21 億噸，年增 2.5%；成品油產量 7637 萬噸，增加 3.0%。營銷及分銷業務方面，上半年成品油總經銷量 9648 萬噸，年減 2.1%；至 2018 年 6 月 30 日，中石化品牌加油站共有 30645 座，年增 12 座；便利店有 26424 間，年增 649 間。

化工業務方面，上半年生產乙烯 578.6 萬噸，年增 3.2%；上半年化工產品經營總量 4256 萬噸，年增 14.1%。

中石化表示，期內資本支出為人民幣 236.87 億元，其中勘探及開發支出人民幣 107.62 億元，煉油板塊支出人民幣 46.10 億元，營銷及分銷板塊支出人民幣 53.73 億元，化工板塊支出人民幣 6.35 億元。

公司指出，隨着國家能源政策進一步調整，天然氣需求將保持快速增長，但受貿易摩擦和地緣政治等因素影響，國際油價走勢不確定性增加。

下半年公司計劃原油產量 1.46 億桶，天然氣產量 4978 億立方呎，加工原油 1.21 億噸，國內成品油經銷量 9050 萬噸，生產乙烯 573.4 萬噸。

展望下半年，中石化勘探及開發業務計劃生產原油 1.46 億桶，其中境外 2100 萬桶；計劃生產天然 4978 億立方英尺；煉油業務下半年計劃加工原油 1.21 億噸；銷售業務下半年計劃境內成品油經銷量 9050 萬噸；化工業務下半年計劃生產乙烯 573.4 萬噸。

中石化預計，下半年大陸對成品油、石化產品及天然氣需求將繼續增長，惟中美貿易摩擦，加上地緣政治衝突影響，增加下半年國際油價走勢的不確定性。

化上週五 (24 日) 收盤報港幣 7.52 元，上漲 1.211%。